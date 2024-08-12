"Провокация российских оккупантов": мэр Энергодара рассказал, есть ли угроза от пожара на ЗАЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы Энергодара Дмитрия Орлова в комментарии проекту " Радио Свобода ".

По словам городского головы, градирни, в которых произошел пожар, использовались в технологическом процессе для дополнительного охлаждения сырой воды, которая находится в водоеме-охладителе для реакторов АЭС. Они не работали уже достаточно долгое время. Обычно данные конструкции работают летом при функционировании достаточно существенного количества энергоблоков.

"Сейчас поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там заниматься было нечем гореть", - сказал он.

Орлов не исключает, что таким образом "оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных".

"До действующих энергоблоков, до ядерных установок, там достаточно существенное расстояние - около километра до ближайшего энергоблока. Поэтому с точки зрения каких-либо ядерных радиационных опасностей, их нет. Радиационный фонд сейчас в норме, такой, какой и был до этого момента", - проинформировал он.