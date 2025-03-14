"Провокація": у Франції відреагували на ідею Трампа про 200-відсоткові мита для ЄС
Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру відповів на заяву президента США Дональда Трампа про підвищення мита на 200% на європейське шампанське, вина та інші алкогольні напої. Глава уряду назвав ці наміри провокацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TF1.
"Ми не можемо дозволити, щоб нас зламали подібні погрози. Важливо, щоб ми, європейці, показали, хто ми є, і що ми не піддамося на такого роду загрози", - сказав Байру.
Додамо, що схожу позицію зайняла також Іспанія. Міністр сільського господарства країни Луїс Планас проаналізував рішення США в перспективі.
"Це така ж заява, як і будь-яка інша, вона приходить і йде. (...) Ми зберігаємо спокій, але ми також залишаємося твердими", - написав Планас на своїй сторінці в X.
Митні війни Трампа
Після вступу на посаду президента США, Дональд Трамп ввів торговельні мита на імпорт товарів з Канади, Мексики і країн ЄС.
Зокрема, глава Білого дому запровадив 25%-ві мита на імпорт сталі й алюмінію з ЄС. У відповідь Брюссель запровадив власні мита на американські товари вартістю 26 млрд євро.
13 березня Трамп заявив про намір ввести 200-відсоткові мита на імпорт вин і шампанського з країн ЄС. За його словами, такі заходи мають допомогти американським виробникам цих продуктів.
У разі введення таких мит, під удар може потрапити 10% частка виробництва французького вина та горілки, що експортується до США.
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