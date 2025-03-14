"Провокация": во Франции отреагировали на идею Трампа о 200-процентных пошлинах для ЕС

Премьер-министр Франции Франсуа Байру ответил на заявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлины на 200% на европейское шампанское, вина и другие алкогольные напитки. Глава правительства назвал эти намерения провокацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TF1 .

"Мы не можем позволить, чтобы нас сломали подобные угрозы. Важно, чтобы мы, европейцы, показали, кто мы есть, и что мы не поддадимся на такого рода угрозы", - сказал Байру.

Добавим, что похожую позицию заняла также Испания. Министр сельского хозяйства Луис Планас проанализировал решение США в перспективе.

"Это такое же заявление, как и любое другое, оно приходит и уходит. (...) Мы сохраняем спокойствие, но мы также остаемся твердыми", - написал Планас на своей странице в X.