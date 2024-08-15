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Проводять "своїх" поза чергою? Волинський ТЦК відреагував на скандал

Ілюстративне зображення (facebook.com/volynarmy)
Автор: Сергій Пишкін

Скандал щодо "привілеїв для своїх" у роботі територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) у Луцьку є викривленням справжньої ситуації. Черговість обслуговування варіюється залежно від типу послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Волинського обласного ТЦК та СП.

Для "своїх" поза чергою 

Нещодавно Луцький ТЦК звинуватили у тому, що працівники військкомату нібито заводять без черги "своїх" людей, коли іншим доводиться стояти в чергах по декілька годин. 

Реакція Волинського обласного ТЦК 

Як відзначили в ОТЦК, відео, яке розповсюджується мережею, є викривлення справжньої ситуації, оскільки кожен громадянин, який звертається до центру - отримує послуги у порядку черги.

"Черговість обслуговування може варіюватися в залежності від типу послуги, яку потрібно отримати. Якщо особа прийшла, аби виготовити документи - це є одна черга, якщо ж громадянин отримав повістку - це інша черга, якщо ж особа прийшла подати чи забрати документи щодо відстрочки - це ще дві додаткові черги", - пояснили в ОТЦК. 

Також Волинський ОТЦК прокоментував втручання адвокатів у процес мобілізації та проходження військово-лікарської комісії. Їх закликали не заважати процесу, оскільки: 

  • процедури мобілізації та медичного огляду мають спеціалізований характер й вимагають відповідних знань та навичок, якими володіють уповноважені особи й фахівці; 
  • втручання може призвести до порушення об'єктивності та незалежності процесу мобілізації та медичного огляду;
  • процеси мобілізації та медичного огляду мають важливе значення для національної безпеки, у зв'язку з чим їх дотримання повинно бути поза впливом зовнішніх осіб; 
  • особи, які мають право на відстрочку, повинні особисто подавати документи на ім'я голови комісії ТЦК та СП. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що командування Сухопутних військ Збройних сил України запустило електронну чергу для ТЦК й СП ще у середині травня нинішнього року.

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ТЦКВолинська область