Міноборони запустило е-чергу в ТЦК: як записатись

Відсьогодні в Україні запрацювала електронна черга для запису в ТЦК. Наразі програма тестується, тому працює лише в деяких регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Міноборони пояснило, що це лише початок, і надалі дана послуга буде доступна все більшій кількості ТЦК.

Повний перелік закладів, куди можна записатись за допомогою електронної черги можна знайти за посиланням .

За даними міністерства, попередній запис вже можливий в 19 ТЦК. Наразі тестування відбувається в окремих центрах

"Розпочинаємо тестування нового сервісу від Міноборони - електронної черги до ТЦК та СП", - повідомили в Міноборони.

Новий закон про мобілізацію

Сьогодні, 18 травня, офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. РБК-Україна пояснило, що змінилося у процесі мобілізації та чи є штрафи для ухилянтів. Детальніше про це можна дізнатись у матеріалі.

Ми також повідомляли, що відсьогодні українці можуть оновити військові дані не лише в ТЦК, а й у ЦНАПах.

Крім того, оновити свої дані можна також через електронний кабінет військовозобов'язаного, скориставшись додатком Резерв+. Загалом згідно з новим законом, українці мають 60 днів на оновлення даних зручним для них способом.

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