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Міноборони запустило е-чергу в ТЦК: як записатись

Україна, Субота 18 травня 2024 16:01
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Міноборони запустило е-чергу в ТЦК: як записатись Фото: Міноборони запустило е-чергу в ТЦК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Відсьогодні в Україні запрацювала електронна черга для запису в ТЦК. Наразі програма тестується, тому працює лише в деяких регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Розпочинаємо тестування нового сервісу від Міноборони - електронної черги до ТЦК та СП", - повідомили в Міноборони.

За даними міністерства, попередній запис вже можливий в 19 ТЦК. Наразі тестування відбувається в окремих центрах

  • Києва,
  • Харкова,
  • Одеси,
  • Дніпра,
  • Сум,
  • Вінниці,
  • Кропивницького.

Повний перелік закладів, куди можна записатись за допомогою електронної черги можна знайти за посиланням.

Як записатись до е-черги

  • Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
  • Введіть ваші персональні дані для запису.
  • Підтвердьте номер телефону.
  • Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Міноборони пояснило, що це лише початок, і надалі дана послуга буде доступна все більшій кількості ТЦК.

Новий закон про мобілізацію

Сьогодні, 18 травня, офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. РБК-Україна пояснило, що змінилося у процесі мобілізації та чи є штрафи для ухилянтів. Детальніше про це можна дізнатись у матеріалі.

Ми також повідомляли, що відсьогодні українці можуть оновити військові дані не лише в ТЦК, а й у ЦНАПах.

Крім того, оновити свої дані можна також через електронний кабінет військовозобов'язаного, скориставшись додатком Резерв+. Загалом згідно з новим законом, українці мають 60 днів на оновлення даних зручним для них способом.

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