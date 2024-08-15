Проводят "своих" вне очереди? Волынский ТЦК отреагировал на скандал

Скандал относительно "привилегий для своих" в работе территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) в Луцке является искажением настоящей ситуации. Очередность обслуживания варьируется в зависимости от типа услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Волынского областного ТЦК и СП.
Недавно Луцкий ТЦК обвинили в том, что работники военкомата якобы заводят без очереди своих людей, когда другим приходится стоять в очередях по несколько часов.
Как отметили в ОТЦК, видео, которое распространяется сетью, является искажением настоящей ситуации, поскольку каждый гражданин, который обращается в центр - получает услуги в порядке очереди.
"Очередность обслуживания может варьироваться в зависимости от типа услуги, которую нужно получить. Если лицо пришло, чтобы изготовить документы - это одна очередь, если же гражданин получил повестку - это другая очередь, если же лицо пришло подать или забрать документы по отсрочке - это еще две дополнительные очереди», - пояснили в ОТЦК.
Также Волынский ОТЦК прокомментировал вмешательство адвокатов в процесс мобилизации и прохождения военно-врачебной комиссии. Их призвали не мешать процессу, поскольку:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины запустило электронную очередь для ТЦК и СП еще в середине мая этого года.
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