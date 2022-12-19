Проводять масові репресії: СБУ викрила колаборантів з "МВД РФ" у Луганській області
Служба безпеки ідентифікувала колаборантів з окупаційного "МВД РФ" у Луганській області, які проводять масові репресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
"У результаті слідчо-оперативної роботи встановлено особи ще чотирьох колаборантів, які вступили до створених окупантами каральних підрозділів "МВД" на захопленій частині Луганської області", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що серед них - очільник так званого "Лисичанського міського відділу Міністерства внутрішніх справ "ЛНР".
Перебуваючи на "посаді", він виконує завдання РФ щодо нав’язування окупаційного режиму і придушення руху опору на сході України. Для цього організовує масові репресії і незаконні затримання громадян.
Повідомляється, що до потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Зафіксовано факти викрадення людей та пограбування їхнього майна.
За даними слідства, колаборантом є місцевий житель, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації "ЛНР". Там його призначили "заступником начальника міськвідділу МВД" у тимчасово захопленій Кадіївці.У вересні цього року зловмисник добровільно погодився очолити новостворений окупаційний орган у Лисичанську.
Крім того, ідентифіковано ще трьох поплічників агресора, які вступили до так званих "райвідділів МВД "ЛНР" у Старобільському та Сватівському районах.
Новий "оперуповноважений" та "дільничні інспектори" псевдорганів займаються залякуванням громадян та розграбуванням їхніх осель під виглядом незаконних обшуків. Після таких "нальотів" у людей зникають гроші, побутові речі та інше особисте майно.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозри за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік "зв’язків" колаборантів. Тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ з’ясувала, хто допомагає окупантам налагоджувати подачу води до військових баз РФ у Криму. Їм виявився "чиновник" у захопленій частині Херсонської області.
Також раніше ми писали, що контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одну пособницю ворога в Одеській області. Вона організувала збір грошей на потреби окупаційних угруповань, які воюють проти українських захисників на південному та східному фронтах.
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