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Проводят массовые репрессии: СБУ разоблачила коллаборантов из "МВД РФ" в Луганской области

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Луганская область, Понедельник 19 декабря 2022 17:02
Проводят массовые репрессии: СБУ разоблачила коллаборантов из "МВД РФ" в Луганской области Фото: в Луганской области СБУ разоблачила коллаборантов из оккупационного "МВД РФ" (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности идентифицировала коллаборантов из оккупационного "МВД РФ" в Луганской области, которые проводят массовые репрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"В результате следственно-оперативной работы установлены лица еще четырех коллаборантов, которые вступили в созданные оккупантами карательные подразделения "МВД" на захваченной части Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечено, что среди них - глава так называемого "Лисичанского городского отдела Министерства внутренних дел "ЛНР".

Находясь на "должности", он выполняет задачи РФ по навязыванию оккупационного режима и подавлению сопротивления на востоке Украины. Для этого организует массовые репрессии и незаконные задержания граждан.

Сообщается, что к пострадавшим применяются психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы факты похищения людей и ограбления их имущества.

По данным следствия, коллаборантом является местный житель, еще в 2014 году присоединившийся к террористической организации "ЛНР". Там его назначили "заместителем начальника горотдела МВД" во временно захваченной Кадиевке. В сентябре этого года злоумышленник добровольно согласился возглавить новообразованный оккупационный орган в Лисичанске.

Кроме того, идентифицированы еще три приспешника агрессора, которые вступили в так называемые "райотделы МВД "ЛНР" в Старобельском и Сватовском районах.

Новый "оперуполномоченный" и "участковые инспекторы" псевдорганов занимаются запугиванием граждан и разграблением их домов под видом незаконных обысков. После таких "налетов" у людей исчезают деньги, бытовые принадлежности и другое личное имущество.

Проводят массовые репрессии: СБУ разоблачила коллаборантов из &quot;МВД РФ&quot; в Луганской области

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрениях по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень "связей" коллаборантов. Продолжаются меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ выяснила, кто помогает оккупантам налаживать подачу воды в военные базы РФ в Крыму. Им оказался "чиновник" в захваченной части Херсонской области.

Также ранее мы писали, что контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще одну пособницу врага в Одесской области. Она организовала сбор денег на нужды оккупационных группировок, воюющих против украинских защитников на южном и восточном фронтах.

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