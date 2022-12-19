Відновлює водопостачання до баз РФ у Криму. СБУ викрила зрадника під Херсоном

СБУ з’ясувала, хто допомагає окупантам налагоджувати подачу води до військових баз РФ у Криму. Їм виявився "чиновник" у захопленій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Як зазначають в спецслужбі, зловмисником є колишній керівник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

"Саме він після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився очолити створене окупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области", - розповіли СБУ.

Наразі колаборант виконує вказівки кремля щодо налагодження безперебійного водопостачання до військових баз РФ на території Криму.

Для цього колаборант підписав "доручення" щодо незаконного приєднання до складу окупаційного органу підрозділів Північно-Кримського каналу.

"Через цю гідротехнічну артерію він намагається забезпечити подачу дніпровської води до місць тимчасової дислокації окупаційних угруповань у захопленій частині півдня України", - додають в СБУ, зазначаючи, що наразі зловмисник знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.