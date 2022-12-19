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Відновлює водопостачання до баз РФ у Криму. СБУ викрила зрадника під Херсоном

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Україна, Понеділок 19 грудня 2022 14:36
Відновлює водопостачання до баз РФ у Криму. СБУ викрила зрадника під Херсоном Фото: СБУ викрила колаборанта, який відновлює воду до баз РФ у Криму (ssu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ з’ясувала, хто допомагає окупантам налагоджувати подачу води до військових баз РФ у Криму. Їм виявився "чиновник" у захопленій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як зазначають в спецслужбі, зловмисником є колишній керівник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

"Саме він після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився очолити створене окупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области", - розповіли СБУ.

Відновлює водопостачання до баз РФ у Криму. СБУ викрила зрадника під Херсоном

Наразі колаборант виконує вказівки кремля щодо налагодження безперебійного водопостачання до військових баз РФ на території Криму.

Для цього колаборант підписав "доручення" щодо незаконного приєднання до складу окупаційного органу підрозділів Північно-Кримського каналу.

"Через цю гідротехнічну артерію він намагається забезпечити подачу дніпровської води до місць тимчасової дислокації окупаційних угруповань у захопленій частині півдня України", - додають в СБУ, зазначаючи, що наразі зловмисник знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, чиновниця у Києві виправдовувала Росію та закликала підтримувати окупантів. Її загрожує до 10 років в'язниці.

Також контррозвідка Служби безпеки України у звільнених районах Харківської області викрила поплічницю ворога, що займалася фінансуванням окупаційних органів РФ.

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