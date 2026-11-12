Провіз на капоті 150 метрів: на Хмельниччині засудили водія за напад на військового ТЦК
Суд виніс вирок жителю Хмельницької області, який під час перевірки документів навмисно наїхав автомобілем на військовослужбовця ТЦК та СП. Чоловік проведе за гратами 7 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
Інцидент стався у квітні 2026 року у місті Волочиськ. На той момент працівники поліції зупинили автомобіль під керуванням 57-річного місцевого жителя.
Під час перевірки військові ТЦК та СП виявили, що водій порушив правила військового обліку, про що йому повідомили.
Намагаючись уникнути подальшого розгляду, чоловік різко рушив з місця, хоча перед авто стояв військовий.
Унаслідок наїзду потерпілий опинився на капоті, проте водій не зупинився і провіз його приблизно 150 метрів. Під час одного з маневрів військовослужбовець упав на дорогу.
Потерпілий дістав тяжкі травми голови, зокрема переломи кісток черепа та забої головного мозку. Він переніс низку операцій і пройшов тривале лікування.
У суді засуджений заперечував свою вину в умисному заподіянні травм. Однак прокурори довели його причетність за допомогою показань свідків, відеозаписів та висновків експертиз.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 350 КК України та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Окрім цього, з нього стягнуть майже 450 тисяч гривень на відшкодування матеріальної та моральної шкоди. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою без права застави.
Нагадаємо, що в Україні періодично виникають резонансні інциденти, пов'язані з діяльністю територіальних центрів комплектування, які викликають широкий суспільний резонанс.
Зокрема, нещодавно стало відомо, що на Черкащині чоловіка знайшли мертвим після зникнення у ТЦК, через що омбудсмен вимагав ретельного розслідування.
Крім того, на тлі подібних випадків державні органи нагадують про чіткі межі повноважень відомств.
У Міноборони чітко пояснили повноваження ТЦК під час воєнного стану, нагадуючи про їхній статус та завдання щодо військового обліку та призову.