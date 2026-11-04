У Міноборони чітко пояснили повноваження ТЦК під час воєнного стану
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, які ведуть облік, проводять призов під час мобілізації та комплектують військо.
Про це заявило Міністерство оборони України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне роз'яснення.
ТЦК та СП ведуть військовий облік, проводять заходи оповіщення та організовують направлення громадян на медичний огляд.
Також їхні завдання включають організацію соціального і правового захисту військовослужбовців та ветеранів.
Уповноважені представники ТЦК мають право вручати повістки та перевіряти військово-облікові документи у встановленому законом порядку.
Їхня діяльність захищена кримінальним законодавством, а умисне перешкоджання їхній роботі тягне за собою відповідальність.
Що загрожує за перешкоджання роботі ТЦК
Умисне блокування транспорту чи доступу до приміщень, фізичне втручання в роботу або поширення інформації про місця перевірок може кваліфікуватися за ст. 114-1 Кримінального кодексу України.
За перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період передбачено:
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від 5 до 8 років позбавлення волі;
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від 8 до 15 років позбавлення волі, якщо дії призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.
У міноборони наголосили, що під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського.
Призовники та військовозобов'язані повинні дотримуватися правил обліку, повідомляти про зміну даних та прибувати за викликом.
У разі незгоди з діями представників ТЦК громадяни можуть оскаржити їх у суді, за підпорядкованістю або звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Нагадаємо, що у Збройних силах України вирішили посилити контроль за роботою військово-лікарських комісій (ВЛК).
Головна мета змін - підвищити якість проведення медичних оглядів та унеможливити залучення до служби осіб, які визнані непридатними.
Водночас у системі мобілізації відбуваються й інші процедурні зміни.
Зокрема, у Міністерстві оборони надали роз'яснення щодо того, що буде з відстрочками від мобілізації після 30 жовтня.
Як зазначили у відомстві, автоматичне продовження дозволяє зберегти чинність понад 90% відстрочок без необхідності повторно подавати документи.