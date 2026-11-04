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У Міноборони чітко пояснили повноваження ТЦК під час воєнного стану

17:15 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
У Міноборони чітко пояснили повноваження ТЦК під час воєнного стану Ілюстративне фото: Міноборони роз'яснило повноваження ТЦК (Колаж РБК-Україна)
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Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, які ведуть облік, проводять призов під час мобілізації та комплектують військо.

Про це заявило Міністерство оборони України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне роз'яснення.

ТЦК та СП ведуть військовий облік, проводять заходи оповіщення та організовують направлення громадян на медичний огляд.

Також їхні завдання включають організацію соціального і правового захисту військовослужбовців та ветеранів.

Уповноважені представники ТЦК мають право вручати повістки та перевіряти військово-облікові документи у встановленому законом порядку.

Їхня діяльність захищена кримінальним законодавством, а умисне перешкоджання їхній роботі тягне за собою відповідальність.

У Міноборони чітко пояснили повноваження ТЦК під час воєнного стану
Фото: повноваження ТЦК (mod.gov.ua)

Що загрожує за перешкоджання роботі ТЦК

Умисне блокування транспорту чи доступу до приміщень, фізичне втручання в роботу або поширення інформації про місця перевірок може кваліфікуватися за ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

За перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період передбачено:

  • від 5 до 8 років позбавлення волі;

  • від 8 до 15 років позбавлення волі, якщо дії призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.

У Міноборони чітко пояснили повноваження ТЦК під час воєнного стану
Фото: наслідки перешкоджання роботі ТЦК (mod.gov.ua)

У міноборони наголосили, що під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського.

Призовники та військовозобов'язані повинні дотримуватися правил обліку, повідомляти про зміну даних та прибувати за викликом.

У разі незгоди з діями представників ТЦК громадяни можуть оскаржити їх у суді, за підпорядкованістю або звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, що у Збройних силах України вирішили посилити контроль за роботою військово-лікарських комісій (ВЛК).

Головна мета змін - підвищити якість проведення медичних оглядів та унеможливити залучення до служби осіб, які визнані непридатними.

Водночас у системі мобілізації відбуваються й інші процедурні зміни.

Зокрема, у Міністерстві оборони надали роз'яснення щодо того, що буде з відстрочками від мобілізації після 30 жовтня.

Як зазначили у відомстві, автоматичне продовження дозволяє зберегти чинність понад 90% відстрочок без необхідності повторно подавати документи.

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Мобілізація в Україні ТЦК Збройні сили України Війна в Україні
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