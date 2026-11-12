Провез на капоте 150 метров: в Хмельницкой области осудили водителя за нападение на военного ТЦК
Суд вынес приговор жителю Хмельницкой области, который во время проверки документов намеренно наехал на автомобиле военнослужащего ТЦК и СП. Муж проведет за решеткой 7 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
Инцидент произошел в апреле 2026 года в городе Волочиске. В тот момент сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением 57-летнего местного жителя.
В ходе проверки военные ТЦК и СП обнаружили, что водитель нарушил правила военного учета, о чем ему сообщили.
Пытаясь избежать дальнейшего разбирательства, мужчина резко тронулся с места, хотя перед автомобилем стоял военный.
В результате наезда потерпевший оказался на капоте, однако водитель не остановился и провез его примерно 150 метров. Во время одного из маневров военнослужащий упал на дорогу.
Пострадавший получил тяжелые травмы головы, в частности, переломы костей черепа и ушибы головного мозга. Он перенес ряд операций и прошел длительное лечение.
В суде осужденный отрицал свою вину в умышленном причинении травм. Однако прокуроры доказали его причастность с помощью свидетельских показаний, видеозаписей и выводов экспертиз.
Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 350 УК Украины и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Кроме этого, с него взыскат почти 450 тысяч гривен на возмещение материального и морального ущерба. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей без права залога.
Напомним, что в Украине периодически возникают резонансные инциденты, связанные с деятельностью территориальных центров комплектования, вызывающих широкий резонанс.
В частности, недавно стало известно, что в Черкасской области мужчину нашли мертвым после исчезновения в ТЦК, из-за чего омбудсмен требовал тщательного расследования.
Кроме того, на фоне подобных случаев государственные органы напоминают о четких границах полномочий ведомств.
В Минобороны четко объяснили полномочия ТЦК во время военного положения, напоминая об их статусе и задачах по военному учету и призыву.