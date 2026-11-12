ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Провез на капоте 150 метров: в Хмельницкой области осудили водителя за нападение на военного ТЦК

19:31 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Провез на капоте 150 метров: в Хмельницкой области осудили водителя за нападение на военного ТЦК Иллюстративное фото: суд приговорил к 7 годам мужчину за нападение на работника ТЦК (Коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Суд вынес приговор жителю Хмельницкой области, который во время проверки документов намеренно наехал на автомобиле военнослужащего ТЦК и СП. Муж проведет за решеткой 7 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Инцидент произошел в апреле 2026 года в городе Волочиске. В тот момент сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением 57-летнего местного жителя.

В ходе проверки военные ТЦК и СП обнаружили, что водитель нарушил правила военного учета, о чем ему сообщили.

Пытаясь избежать дальнейшего разбирательства, мужчина резко тронулся с места, хотя перед автомобилем стоял военный.

В результате наезда потерпевший оказался на капоте, однако водитель не остановился и провез его примерно 150 метров. Во время одного из маневров военнослужащий упал на дорогу.

Пострадавший получил тяжелые травмы головы, в частности, переломы костей черепа и ушибы головного мозга. Он перенес ряд операций и прошел длительное лечение.

В суде осужденный отрицал свою вину в умышленном причинении травм. Однако прокуроры доказали его причастность с помощью свидетельских показаний, видеозаписей и выводов экспертиз.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 350 УК Украины и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Кроме этого, с него взыскат почти 450 тысяч гривен на возмещение материального и морального ущерба. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей без права залога.

Напомним, что в Украине периодически возникают резонансные инциденты, связанные с деятельностью территориальных центров комплектования, вызывающих широкий резонанс.

В частности, недавно стало известно, что в Черкасской области мужчину нашли мертвым после исчезновения в ТЦК, из-за чего омбудсмен требовал тщательного расследования.

Кроме того, на фоне подобных случаев государственные органы напоминают о четких границах полномочий ведомств.

В Минобороны четко объяснили полномочия ТЦК во время военного положения, напоминая об их статусе и задачах по военному учету и призыву.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЦК Мобилизация в Украине Офис Генпрокурора Хмельницкая область Суд
Новости
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone