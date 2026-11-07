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На Черкащині чоловіка знайшли мертвим після зникнення у ТЦК: омбудсмен вимагає розслідування

19:05 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
На Черкащині чоловіка знайшли мертвим після зникнення у ТЦК: омбудсмен вимагає розслідування Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (РБК-Україна Віталій Носач)
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Житель Золотоноші помер після того, як його доставили до ТЦК, а судово-медична експертиза наразі не змогла встановити причину його смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

У серпні працівники ТЦК примусово доставили Сергія до Звенигородки, що за 140 кілометрів від його дому.

За словами очевидців, під час перебування там у чоловіка стався епілептичний напад.

Попри це, він пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним та направлений до штурмової бригади, яка відмовилася його приймати.

У ТЦК стверджували, що після цього чоловіка відпустили та висадили, після чого зв'язок із ним зник. Майже два місяці родина шукала зниклого, поки його не знайшли мертвим за 120 кілометрів від домівки.

За фактом зникнення поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115.1 Кримінального кодексу України.

Водночас судово-медична експертиза досі не встановила, що саме призвело до загибелі.

"Як чоловіка, в якого, за свідченнями очевидців, стався епілептичний напад, визнали придатним до військової служби? Чому після відмови штурмової бригади Сергій опинився вночі далеко від дому, без телефону та грошей? Що стало причиною його смерті?", - наголосив уповноважений Дмитро Лубінець.

Представниця омбудсмена в Черкаській області Мар’яна Ніщенко перебуває на постійному зв’язку з родиною загиблого.

Відомство вже направило офіційні запити до Генерального штабу ЗСУ, Офісу Генерального прокурора, Військової служби правопорядку, а також до обласного ТЦК та поліції.

"Вимагаю всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування. Необхідно встановити повний маршрут Сергія, перевірити дії всіх причетних посадових осіб, з’ясувати обставини його зникнення та смерті й надати правову оцінку кожному рішенню та кожній дії", - заявив омбудсмен.

Нагадаємо, що нещодавні скандали навколо дій військовозобов'язаних та службовців Збройних сил України спричинили значний суспільний резонанс.

Зокрема, у Чернівцях правоохоронці затримали керівника відділу ТЦК та його підлеглих через підозри у катуванні, викраденні людей та вимаганні хабарів.

На тлі численних інцидентів у Міністерстві оборони України чітко роз'яснили повноваження ТЦК під час воєнного стану.

У відомстві наголосили, що територіальні центри комплектування є органами військового управління, які відповідають за військовий облік, призов під час мобілізації та комплектування підрозділів.

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