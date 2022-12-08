Провідні техногіганти США долучилися до створення "хмар" для Пентагону

Головне військове відомство США - Пентагон - уклало контракти на створення засеккречених "хмар" на суму 9 млрд доларів з Google, Amazon, Microsoft та Oracle.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, компанії працюватимуть над створенням великої спільної комерційної "хмари" для Міністерства оборони США. Окремі контракти діятимуть до 2028 року та нададуть Міноборони глобально доступні "хмарні" послуги в усіх сферах безпеки та на всіх рівнях класифікації.

Одним із напрямів співробітництва стане науково-дослідна та дослідно-конструкторська діяльність з військових програм. Йдеться про створення передових систем захищеного зв'язку, сумісних з наявними мережами Міноборони. Наголос робитиметься, в тому числі, на технологію 5G.

"Ці домовленості можуть надати військовим рівний статус із приватними компаніями", - зазначає Reuters.

Як підкреслила офіційний представник Міноборони, командувач ВМС США Джессіка Макналті, ця спільна угода є багаторазовою закупівлею, що складається з чотирьох контрактів загальною сумою 9 млрд доларів. І нагадала, що кілька років тому Пентагон намагався перейти на "хмару" за допомогою концепції JEDI, але ця пропозиція не відбулася через те, що судовий процес зупинив процес закупівель.