Пентагон: США не заважають Україні розвивати потужності для ударів великої дальності

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати не працюють над тим, щоб завадити Україні розробити свої власні засоби завдання ударів великої дальності, які потенційно можуть бути націлені на територію РФ.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNN .

Так глава Пентагону відреагував на озвучені 6 грудня високопосадовцем Держдепу США припущення, що за недавніми ударами безпілотників по двох російських авіабазах стоїть Україна. У коментарі також він прямо звинуватив президента РФ Володимира Путіна у скоєнні воєнних злочинів, завдаючи ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні.

"Ми не працюємо над тим, щоб перешкодити Україні розвивати свій власний потенціал", - сказав Остін.

Заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що "ніхто не взяв на себе відповідальність" за удари безпілотників, але додала, що "український народ неймовірно винахідливий; вони роблять свої власні безпілотники, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними".

Крім того, держсекретар Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що Штати "не заохочували" українців завдавати ударів територією РФ. Виступаючи на прес-конференції з міністром оборони Ллойдом Остіном та їхніми австралійськими колегами, Блінкен сказав, що йому відомо про повідомлення про удари безпілотників по території Росії, але жодної додаткової інформації він не має.