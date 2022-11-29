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Вперше за 34 роки. США у п’ятницю представлять новий стратегічний бомбардувальник

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США, Вівторок 29 листопада 2022 21:32
Вперше за 34 роки. США у п’ятницю представлять новий стратегічний бомбардувальник Фото: США у п’ятницю представлять новий стратегічний бомбардувальник (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 2 грудня, у США представлять новий стратегічний бомбардувальник B-21 Raider.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера.

"Цієї п'ятниці міністр оборони Ллойд Остін візьме участь у презентації новітнього стратегічного бомбардувальника B-21 Raider у Палмдейлі в Каліфорнії", - сказав Райдер.

ВПС США готуються представити світу стратегічний бомбардувальник нового покоління вперше за 34 роки. Викочування попередника B-21 - літака B-2 Spirit - відбулося в листопаді 1988 року. Перший політ B-2 здійснив у липні 1989 року.

Вперше за 34 роки. США у п’ятницю представлять новий стратегічний бомбардувальник

Очікується, що B-21 Raider підніметься у повітря у 2023 році, через кілька місяців після викочування. У 2019 році командування ВПС США планувало, що новий бомбардувальник підніметься в повітря не пізніше грудня 2021 року. Надалі ця дата неодноразово переносилася.

Першим місцем дислокації бомбардувальників B-21, як очікується, стане авіабаза ВПС США Еллсуорт у Південній Дакоті. Потім вони будуть переміщені на авіабази Уайтмен (штат Міссурі) та Дайс (штат Техас).

Нагадаємо, що Пентагон проведе секретну зустріч для збільшення виробництва зброї.

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Литві реактивних систем залпового вогню HIMARS та супутнього обладнання на суму 495 млн доларів.

Армія США прискорює процес придбання зброї для поповнення американських запасів, виснажених постачанням зброї до України.

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