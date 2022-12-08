Ведущие техногиганты США присоединились к созданию "облаков" для Пентагона
Главное военное ведомство США - Пентагон - заключило контракты на создание засекреченных "облаков" на сумму 9 млрд долларов с Google, Amazon, Microsoft и Oracle.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, компании будут работать над созданием крупного совместного коммерческого "облака" для Министерства обороны США. Отдельные контракты будут действовать до 2028 года и предоставят Минобороны глобально доступные "облачные" услуги во всех областях безопасности и на всех уровнях классификации.
Одним из направлений сотрудничества станет научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность по военным программам. Речь идет о создании передовых систем защищенной связи, совместимых с существующими сетями Минобороны. Ударение будет делаться, в том числе, на технологию 5G.
"Эти договоренности могут предоставить военным равный статус с частными компаниями", - отмечает Reuters.
Как подчеркнула официальный представитель Минобороны, командующий ВМС США Джессика Макналти, это совместное соглашение является многократной закупкой, состоящей из четырех контрактов общей суммой 9 млрд долларов. И напомнила, что несколько лет назад Пентагон пытался перейти на "облако" посредством концепции JEDI, но это предложение не состоялось из-за того, что судебный процесс остановил процесс закупок.
На днях РБК-Украина сообщало, что министр обороны США Ллойд Остин заявил: Штаты не работают над тем, чтобы помешать Украине разработать свои собственные средства нанесения ударов большой дальности, которые потенциально могут быть нацелены на территорию РФ.
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