Ведущие техногиганты США присоединились к созданию "облаков" для Пентагона

Главное военное ведомство США - Пентагон - заключило контракты на создание засекреченных "облаков" на сумму 9 млрд долларов с Google, Amazon, Microsoft и Oracle.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает издание, компании будут работать над созданием крупного совместного коммерческого "облака" для Министерства обороны США. Отдельные контракты будут действовать до 2028 года и предоставят Минобороны глобально доступные "облачные" услуги во всех областях безопасности и на всех уровнях классификации.

Одним из направлений сотрудничества станет научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность по военным программам. Речь идет о создании передовых систем защищенной связи, совместимых с существующими сетями Минобороны. Ударение будет делаться, в том числе, на технологию 5G.

"Эти договоренности могут предоставить военным равный статус с частными компаниями", - отмечает Reuters.

Как подчеркнула официальный представитель Минобороны, командующий ВМС США Джессика Макналти, это совместное соглашение является многократной закупкой, состоящей из четырех контрактов общей суммой 9 млрд долларов. И напомнила, что несколько лет назад Пентагон пытался перейти на "облако" посредством концепции JEDI, но это предложение не состоялось из-за того, что судебный процесс остановил процесс закупок.