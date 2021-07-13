Проверки в местах проживания и опломбирование помещений: ВР хочет расширить полномочия АМКУ

"За" проголосовали 245 парламентариев.

Проверки

В законе прописана возможность проверок органами АМКУ в местах проживания и других владениях лиц. Однако проверка происходит на основании решения суда.

Члены комиссии по проведению проверки получают право опломбировать помещение, системы коммуникации или места хранения информации. За самовольное распломбирование грозит штраф в размере одного процента дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

АМКУ сможет вызвать для дачи объяснений, касающихся рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, должностных лиц, работников и представителей субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, других юридических лиц, их структурных подразделений, филиалов, представительств, других физических лиц.

Распоряжение о вызове является обязательным к исполнению. Неявку должностных лиц или работников бизнеса хотят наказывать штрафом в размере 1% дохода (выручки) бизнеса от реализации продукции или услуг за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Кроме того, АМКУ будет иметь беспрепятственный доступ к реестрам, базам данных.

При этом бизнесу разрешают не подавать повторно по требованию органов комитета информацию, которая уже предоставлялась в течение двенадцати месяцев, предшествующих дню получения такого требования.

В законе прописана обязанность субъектов государственной регистрации, нотариусов предоставлять документацию или регистрационные дела по требованию органов АМКУ.

Подчеркнем, по обращению комитета к проведению проверки могут привлечь Нацполицию.

Контроль за концентрациями

Закон предусматривает, что при расчете пороговых показателей группа продавца не учитывается, стоимостные показатели в Украине предприятия, над которым или частью которого приобретается контроль, снижены с 4 миллионов евро до 2 миллионов евро.

Расширяются процессуальные права участников концентрации:

право на подачу ходатайства о проведении слушания по делу;

на ознакомление с протоколом слушания и получение его копии;

на продление срока рассмотрения дела о концентрации на один месяц, если участники концентрации хотят предложить обязательства в концентрации;

на ознакомление с материалами дела после установления органами АМКУ оснований для запрета концентрации.

Приоритеты деятельности Антимонопольного комитета

Комитету разрешают не начинать рассмотрение дел по заявлениям бизнеса, граждан, объединений, учреждений, организаций, представлениям органов государственной и местной власти, органов административно-хозяйственного управления и контроля, если указанные в заявлении признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не соответствуют приоритетам деятельности комитета.

Освобождение от ответственности

Документ совершенствует процедуру освобождения от ответственности. Уточняются требования к заявителю:

раскрытие антиконкурентных согласованных действий,

прекращение участия в таких действиях,

сотрудничество с органами комитета и предоставление доказательств, которые отсутствуют у АМКУ или его территориального отделения.

Прописаны случаи, в которых субъект хозяйствования не может быть освобожден от ответственности и конкретизируются пути сотрудничества с комитетом.

Кроме полного освобождения от ответственности вводят и частичное в виде уменьшения штрафа.

Согласно документу, причиненные нарушением убытки возмещаются в размере причиненного ущерба.

Солидарная ответственность участников группы компаний

Закон определяет солидарную ответственность субъектов хозяйствования, входящих в группу компаний, которая нарушила антимонопольное законодательство.

АМКУ будет налагать штраф на группу субъектов хозяйствования в лице отдельных юридических или физических лиц, непосредственно совершивших нарушение или имеющих права, без которых совершение нарушения было бы невозможным, или которые получили или могут получить преимущества в конкуренции.

Штраф могут взыскать с любого лица (лиц), которое входит в состав группы компаний, в полном размере.