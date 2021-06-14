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Рада может расширить полномочия АМКУ для деолигархизации экономики

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Украина, Понедельник 14 июня 2021 13:19
Рада может расширить полномочия АМКУ для деолигархизации экономики Фото: комитет Рады рассмотрит закон о расширении полномочий АМКУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что народные депутаты рассмотрят законопроект о расширении полномочий Антимонопольного комитета. Это необходимо для деолигархизации экономики.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Вскоре на нашем комитете будет рассматриваться законопроект, который увеличит и усилит полномочия Антимонопольного комитета. Ключевая роль в процессе деолигархизации экономики будет возложена именно на Антимонопольный комитет", - сказал парламентарий.

Наталуха обратил внимание, что именно таким образом процесс деолигархизации проходил в США и Европе.

"Антимонопольный комитет должен выносить решение о монопольном положении, о согласованных действиях, анализируя информацию. Но надо понимать, что это не национализация, а антитрастовые мероприятия - цивилизованные и общепринятые во всем мире", - отметил глава комитета.

Напомним, глава партии СН Александр Корниенко рассказал, какие еще законы об олигархах могут принять. Они будут касаться, в частности, медиа и антимонопольных дел.

Как писало РБК-Украина, комитет Рады по нацбезопасности может рассмотреть закон об олигархах на этой неделе.

Отметим, в ВР анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.

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