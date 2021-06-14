Рада может расширить полномочия АМКУ для деолигархизации экономики
Глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что народные депутаты рассмотрят законопроект о расширении полномочий Антимонопольного комитета. Это необходимо для деолигархизации экономики.
"Вскоре на нашем комитете будет рассматриваться законопроект, который увеличит и усилит полномочия Антимонопольного комитета. Ключевая роль в процессе деолигархизации экономики будет возложена именно на Антимонопольный комитет", - сказал парламентарий.
Наталуха обратил внимание, что именно таким образом процесс деолигархизации проходил в США и Европе.
"Антимонопольный комитет должен выносить решение о монопольном положении, о согласованных действиях, анализируя информацию. Но надо понимать, что это не национализация, а антитрастовые мероприятия - цивилизованные и общепринятые во всем мире", - отметил глава комитета.
Напомним, глава партии СН Александр Корниенко рассказал, какие еще законы об олигархах могут принять. Они будут касаться, в частности, медиа и антимонопольных дел.
Как писало РБК-Украина, комитет Рады по нацбезопасности может рассмотреть закон об олигархах на этой неделе.
Отметим, в ВР анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.