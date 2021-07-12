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Полномочия АМКУ хотят расширить: комитет Рады признал закон коррупционным

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 16:06
Полномочия АМКУ хотят расширить: комитет Рады признал закон коррупционным Фото: закон о расширении полномочий АМКУ в Раде сочли коррупционным (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики предоставил свой вывод по поводузаконопроекта №5431 о расширении полномочий Антимонопольного комитета. Комитет признал его коррупционным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета признали, что не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию деятельности Антимонопольного комитета", который предусматривает проведение реформы законодательства о защите экономической конкуренции", - сказано в сообщении.

Комитет считает, что проект содержит ряд коррупциогенных факторов, среди которых:

  • наделение Хозяйственного суда правом предоставлять АМКУ разрешения проверять владение и жилье физических лиц;
  • наделение АМКУ полномочиями органа досудебного следствия.

Напомним, комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной раде усовершенствовать деятельность АМКУ. А именно принять соответствующий проект за основу.

Как писало РБК-Украина, ранее глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха анонсировал, что нардепы рассмотрят законопроект о расширении полномочий Антимонопольного комитета. Это необходимо для деолигархизации экономики.

Кроме того, в ВР анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.

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Антимонопольный комитет Украины коррупция Верховная рада
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