Полномочия АМКУ хотят расширить: комитет Рады признал закон коррупционным
Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики предоставил свой вывод по поводузаконопроекта №5431 о расширении полномочий Антимонопольного комитета. Комитет признал его коррупционным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
"Члены комитета признали, что не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию деятельности Антимонопольного комитета", который предусматривает проведение реформы законодательства о защите экономической конкуренции", - сказано в сообщении.
Комитет считает, что проект содержит ряд коррупциогенных факторов, среди которых:
- наделение Хозяйственного суда правом предоставлять АМКУ разрешения проверять владение и жилье физических лиц;
- наделение АМКУ полномочиями органа досудебного следствия.
Напомним, комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной раде усовершенствовать деятельность АМКУ. А именно принять соответствующий проект за основу.
Как писало РБК-Украина, ранее глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха анонсировал, что нардепы рассмотрят законопроект о расширении полномочий Антимонопольного комитета. Это необходимо для деолигархизации экономики.
Кроме того, в ВР анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.