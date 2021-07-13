Перевірки у місцях проживання та опломбування приміщень: ВР хоче розширити повноваження АМКУ

"За" проголосували 245 парламентарів.

Перевірки

У законі прописана можливість перевірок органами АМКУ у місцях проживання та інших володіннях осіб. Однак перевірка здійснюється на підставі рішення суду.

Члени комісії з проведення перевірки отримують право опломбовувати приміщення, системи комунікації чи місця зберігання інформації. За самочинне розпломбування загрожує штраф у розмірі одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

АМКУ зможе викликати для надання пояснень, які стосуються розгляду справи про порушення антимонопольного законодавства, посадових осіб, працівників та представників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, інших фізичних осіб.

Розпорядження про виклик є обов'язковим до виконання. Неявку посадових осіб або працівників бізнесу хочуть карати штрафом в розмірі 1% доходу (виручки) бізнесу від реалізації продукції або послуг за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Крім того, АМКУ матиме безперешкодний доступ до реєстрів, баз даних.

При цьому бізнесу дозволяють не подавати повторно на вимогу органів комітету інформацію, яка вже надавалася протягом дванадцяти місяців, що передують дню отримання такої вимоги.

У законі прописаний обов’язок суб’єктів державної реєстрації, нотаріусів надавати документацію або реєстраційні справи на вимогу органів АМКУ.

Підкреслимо, за зверненням комітету до проведення перевірки можуть залучити Нацполіцію.

Контроль за концентраціями

Закон передбачає, що при обрахунку порогових показників група продавця не враховується, вартісні показники в Україні суб'єкта господарювання, над яким або частиною якого набувається контроль, знижено з 4 мільйонів євро до 2 мільйонів євро.

Розширюються процесуальні права учасників концентрації:

право на подання клопотання щодо проведення слухання по справі;

на ознайомлення з протоколом слухання та отримання його копії;

на продовження строку розгляду справи про концентрацію на один місяць, якщо учасники концентрації бажають запропонувати зобов’язання у концентрації;

на ознайомлення з матеріалами справи після встановлення органами АМКУ підстав для заборони концентрації.

Пріоритети діяльності Антимонопольного комітету

Комітету дозволяють не розпочинати розгляд справ за заявами бізнесу, громадян, об’єднань, установ, організацій, поданнями органів державної та місцевої влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, якщо зазначені в заяві ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції не відповідають пріоритетам діяльності комітету.

Звільнення від відповідальності

Документ вдосконалює процедуру звільнення від відповідальності. Уточнюються вимоги до заявника:

розкриття антиконкурентних узгоджених дій,

припинення участі в таких діях,

співпраця з органами комітету та надання доказів, які відсутні в АМКУ чи його територіального відділення.

Прописані випадки, у яких суб’єкт господарювання не може бути звільнений від відповідальності та конкретизуються шляхи співпраці з комітетом.

Крім повного звільнення від відповідальності вводять і часткове у вигляді зменшення штрафу.

Згідно з документом, завдані порушенням збитки відшкодовуються у розмірі завданої шкоди.

Солідарна відповідальність учасників групи компаній

Закон визначає солідарну відповідальність суб’єктів господарювання, що входять до групи компаній, яка порушила антимонопольне законодавство.

АМКУ буде накладати штраф на групу суб’єктів господарювання в особі окремих юридичних або фізичних осіб, які безпосередньо вчинили порушення або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, або отримали чи можуть отримати переваги у конкуренції.

Штраф можуть стягнути з будь-якої особи (осіб), яка входить до складу групи компаній, у повному розмірі.