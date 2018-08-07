Проверка точек продажи уличной еды в Киеве обнаружила 3 цеха с антисанитарными условиями

Госпродпотребслужба продолжает мониторинг точек продажи уличной еды в Киеве

Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве в сотрудничестве с Национальной полицией, Государственной службой труда и Киевской городской госадминистрацией продолжают мониторинговые обследования столичных точек продажи уличной еды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы.

Как сообщается, инспекторы посетили три цеха, на которых в антисанитарных условиях, с тотальным нарушением санитарно-гигиенических норм хранилось и перерабатывалось сырье животного происхождения.

"На один цех специалисты не были допущены под предлогом проведения ремонтных работ. Сейчас составлено предписание относительно второго состава, на третьем - работа продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 августа в Киеве состоялась проверка более 50 точек продажи шаурмы.

Как сообщалось, инспекторы выявили 21 случай несоответствия пищевых продуктов законодательству.

Это касалось в первую очередь отсутствия маркировки на сырье и отсутствия медкнижек у работников заведений, а также несоблюдение норм гигиены и санитарных норм.

Отметим, лабораторные исследования указали на наличие сальмонеллы в шаурме, которой массово отравились жители столицы.

Как сообщалось, по состоянию на 6 августа, количество отравившихся шаурмой выросло до 93 человек.