Перевірка точок продажу вуличної їжі в Києві виявила 3 цехи з антисанітарними умовами

Держпродспоживслужба продовжує моніторинг точок продажу вуличної їжі в Києві

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві у співпраці з Національною поліцією, Державною службою праці та Київською міською держадміністрацією продовжують моніторингові обстеження столичних точок продажу вуличної їжі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби.

Як повідомляється, інспектори відвідали три цехи, на яких в антисанітарних умовах, з тотальним порушенням санітарно-гігієнічних норм зберігалася і перероблялася сировина тваринного походження.

"На один цех спеціалісти не були допущені під приводом проведення ремонтних робіт. Наразі складено припис щодо другого складу, на третьому - робота триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 серпня у Києві відбулась перевірка понад 50 точок продажу шаурми.

Інспектори виявили 21 випадок невідповідності харчових продуктів до законодавства.

Це стосувалось в першу чергу відсутністю маркування на сировині й відсутністю медкнижок у працівників закладів, а також недотримання норм гігієни й санітарних норм.

Зазначимо, лабораторні дослідження вказали на наявність сальмонели у шаурмі, якою масово отруїлися жителі столиці.

Як повідомлялося, станом на 6 серпня, кількість отруєних шаурмою зросла до 93 осіб.