У Києві відбулась перевірка понад 50 точок продажу шаурми

Держпродспоживслужба провела рейд точок, що займались продажем шаурми

Держпродспоживслужба провела рейд з виявлення порушень та зупинки роботи нелегальних точок з продажу вуличної їжі. Про це повідомляє прес-служба держпродспоживслужби.

За результатами апаратної наради 3 липня 2018 було створено 15 інспекційних груп, які впродовж дня перевірили 50 точок з реалізації шаурми у 10 районах столиці.

В службі повідомили, що спостерігали типове явище швидкого закриття МАФів при появі інспекторів, або після приїзду поліції. Це не давало змогу встановити назву об'єкта та законність її розміщення.

Інспектори виявили 21 випадок невідповідності харчових продуктів до законодавства.

Це стосувалось в першу чергу відсутністю маркування на сировині й відсутністю медкнижок у працівників закладів, а також недотримання норм гігієни й санітарних норм.

"У випадках виявлення невідповідності вимогам законодавства про харчові продукти, будуть вжиті заходи з проведення позапланового нагляду контролю, про результати яких буде повідомлено додатково", - повідомили у Держпродспоживслужбі.

Також у службі повідомили, що "жоден суб’єкт господарювання, з діяльністю якого пов’язують масове отруєння, немає необхідних документів. На даний момент ці МАФи зачинені".

Нагадаємо, у Києві кількість отруєних шаурмою зросла до 83. Зазначається, що у всіх торгових точках був один постачальник небезпечної продукції.