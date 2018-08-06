У Києві кількість отруєних шаурмою зросла до 93

У всіх торгових точках був один постачальник небезпечної продукції

У Києві, станом на 6 серпня, кількість отруєних шаурмою зросла до 93 людей. Про це йдеться на сайті Головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві з посиланням на дані Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Як повідомляється, основні випадки фіксувалися в таких районах: м. Дарниця, "Річковий Порт" на Поштовій площі у Подільскому районі, м. Харківська, м. Лісова, проспект Оболонський, 20-А.

"У всі торгові точки неякісні продукти поставляв один суб'єкт господарювання, що здійснював реалізацію шаурми. На сьогодні його діяльність припинена", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 83 отруєних шаурмою в Києві.

При цьому 33 випадки (з них 3 випадки серед дітей) пов'язані з вживанням шаурми біля станції метро "Дарниця". Також ще 26 осіб (серед них двоє дітей) отруїлися шаурмою і сосисками в лаваші з майонезом, придбані у МАФі у кафе "Річковий порт" на Поштовій площі.

Крім того, 11 випадків отруєння, з них 5 серед дітей, пов'язані з вживанням шаурми на Оболоні. Також один випадок гострої кишкової інфекції зареєстровано у вагітної жінки після вживання шаурми, придбаної біля станції метро "Лісова".

В свою чергу начальник київської Держпродспоживслужби Олег Рубан повідомив, що лабораторні дослідження вказують на наявність сальмонели у шаурмі.

Він зазначив, що такий продукт, як шаурма, при зберіганні за умов нинішньої температури, вже за годину може "перетворитися на отруту".