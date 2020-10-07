Надо проверить почту: Тихановская отреагировала на объявление в розыск

Фото: Светлана Тихановская (t.me/tsikhanouskaya)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская отреагировала на то, что Россия объявила ее в розыск. По ее словам, она ничего об этом не знала.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Белсат".

Как пояснила Тихановская, у нее очень насыщенный график, поэтому до встречи с журналистом телеканала, она не слышала новость об объявлении в розыск.

"Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле в Беларуси, тем более в России", - заявила оппозиционерка.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Россия объявила Тихановскую в розыск за нарушение статьи уголовного кодекса, какой именно в Министерстве внутренних дел РФ не уточнили.

В штабе белорусской оппозиционерки заявили, что ничего не знают об объявлении Тихановской в розыск и вообще назвали эту информацию "малоинтересной".

Добавим, что ранее Тихановская выражала желание встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы узнать, почему он поддерживает режим Александра Лукашенко.