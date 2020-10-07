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Треба перевірити пошту: Тіхановська відреагувала на оголошення в розшук

Берлін, Середа 07 жовтня 2020 23:05
Треба перевірити пошту: Тіхановська відреагувала на оголошення в розшук
Фото: Світлана Тіхановська (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Дмитро Левицький

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська відреагувала на те, що Росія оголосила її в розшук. За її словами, вона нічого про це не знала.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Белсат".

Як пояснила Тіхановська, у неї дуже насичений графік, тому до зустрічі з журналістом телеканалу, вона не чула новину про оголошення в розшук.

"Треба, напевно, перевірити поштову скриньку. Я взагалі не знала, що я в якійсь кримінальній справ у Білорусі, тим паче в Росії", - заявила опозиціонерка.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що Росія оголосила Тіхановську в розшук за порушення статті кримінального кодексу, якої саме у Міністерстві внутрішніх справ РФ не уточнили.

У штабі білоруської опозиціонерки заявили, що нічого не знають про оголошення Тіхановської в розшук і взагалі назвали цю інформацію "малоцікавою".

Додамо, що раніше Тіхановська висловлювала бажання зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, щоб дізнатися, чому він підтримує режим Олександра Лукашенка.

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