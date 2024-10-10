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Провайдери в Бразилії почали відновлювати доступ до X

Четвер 10 жовтня 2024 03:29
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Провайдери в Бразилії почали відновлювати доступ до X Фото: мільярдер Ілон Маск (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Соціальна медіа-платформа X почала повертатись до Бразилії. Вона була недоступна більше місяця через конфлікт між її власником Ілоном Маском та суддею вищого суду країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Інтернет-провайдери почали відновлювати доступ до платформи після того, як у вівторок суддя Верховного суду Олександр де Мораєс санкціонував скасування блокування X.

Блокування X у Бразилії

Нагадаємо, наприкінці серпня Верховний суд Бразилії ухвалив негайно призупинити роботу Х (Twitter) на території держави. Також у країні запровадили штрафи за використання соцмережі через VPN. Суддя Олександр де Мораєс ухвалив рішення після того, як закінчився встановлений ним термін (24 години) для Х на призначення офіційного представника в країні.

Компанія, що належить мільярдеру Ілону Маску, призначила юридичного представника у країні.

Щоб продовжити роботу, були сплачені штрафи, але Верховний суд стверджує, що компанія заплатила їх не тому банку.

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Ілон Маск
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