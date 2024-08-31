У Бразилії заборонили соцмережу Х Ілона Маска на території країни, - Reuters
Верховний суд Бразилії ухвалив негайно призупинити роботу Х (Twitter) на території держави. Також у країні запровадять штрафи за використання соцмережі через VPN.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та BBC.
Зазначається, що суддя Олександр де Мораес ухвалив рішення після того, як закінчився встановлений ним термін (24 години) для Х щодо призначення офіційного представника в країні.
У постанові суду мова йде про повне та негайне призупинення діяльності Х на території Бразилії доти, доки всі відповідні судові постанови щодо Х не будуть виконані. Зокрема, до переліку входить:
- сплата штрафів у розмірі 18,5 млн реалів (3,28 млн доларів США) через відмову соцмережі видаляти акаунти, які, на думку суду, поширювали неправдиву інформацію;
- та призначення законного представника у Бразилії.
Мораес додав, що щоб уникнути використання VPN для обходу блокування, особи або компанії, які намагатимуться зберегти доступ до соцмережі, можуть бути оштрафовані на 50 тисяч реалів на день (близько 8840 доларів США).
BBC пише, що Х, якою володіє відомий мільярдер Ілон Маск, перестане працювати в країні в найближчі 24 години. Постанову суду мають виконати бразильські інтернет-провайдери.
Крім того, рішення стосується компаній Apple та Google. Вони повинні прибрати соцмережу Х зі своїх сервісів для завантаження додатків протягом п'яти днів (на території Бразилії).
Що передувало
На початку цього року Мораес зобов'язав соцмережу Х призупинити десятки облікових записів, які розповсюджували, як стверджувалося, дезінформацію.
Маск, засудивши це розпорядження як цензуру, відповів закриттям офісів платформи у Бразилії. Компанія X, раніше відома як Twitter, на той час заявила, що її послуги, як і раніше, будуть доступні в Бразилії.
У своїй статті Reuters додало, що на тлі ворожнечі з приводу Х Верховний суд Бразилії також заблокував місцеві банківські рахунки Starlink, 40% якої належить Маску. У п'ятницю, внаслідок блокування, компанія звернулася до суду з проханням призупинити дію цього рішення.
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