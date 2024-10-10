Провайдеры в Бразилии начали восстанавливать доступ к X

Социальная медиа-платформа X начала возвращаться в Бразилию. Она была недоступна более месяца из-за конфликта между ее владельцем Илоном Маском и судьей высшего суда страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Интернет-провайдеры начали восстанавливать доступ к платформе после того, как во вторник судья Верховного суда Александр де Мораес санкционировал отмену блокировки X.

Напомним, в конце августа Верховный суд Бразилии постановил немедленно приостановить работу Х (Twitter) на территории государства. Также в стране ввели штрафы за использование соцсети через VPN. Судья Александр де Мораес принял решение после того, как истек установленный им срок (24 часа) для Х по назначению официального представителя в стране.

Компания, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, назначила юридического представителя в стране.

Чтобы продолжить работу были уплачены штрафы, но Верховный суд утверждает, что компания заплатила их не тому банку.

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