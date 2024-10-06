Компанія Ілона Маска Х заплатила штрафи не тому банку, стверджує Верховний суд Бразилії

Наприкінці серпня соцмережа Х була заблокована на території Бразилії. Щоб продовжити роботу, були сплачені штрафи, але Верховний суд стверджує, що компанія заплатила їх не тому банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, у п'ятницю 4 жовтня Верховний суд Бразилії заявив, що юристи, які представляють соціальну медіа-платформу Х, не виплатили штрафи відповідному банку. Це у свою чергу відклало ухвалення рішення щодо того, чи дозволити технологічній компанії відновити надання послуг у Бразилії.

Сплата штрафу, які за твердженням юристів Х, компанія сплатила правильно, є єдиним невиконаним заходом, який зажадав суд для того, щоб дозволити Х знову вести діяльність у Бразилії.

Зокрема, раніше в п'ятницю компанія Х, що належить мільярдеру Ілону Маску, подала новий запит на відновлення своїх послуг у Бразилії, заявивши, що заплатила всі штрафи.

У відповідь на запит суддя Верховного суду Олександр де Мораєс вимагав перевести платіж у потрібний банк (назва не уточнюється).

Він також ухвалив, що після того, як будуть урегульовані питання штрафів, генеральний прокурор Бразилії висловить свою думку щодо нещодавніх запитів юридичної групи Х, яка домагається відновити роботу платформи в країні.

Після рішення Мораеса того ж дня, 4 жовтня, юристи Х знову звернулися до суду з проханням дозволити відновити діяльність у Бразилії. Вони заперечували, що компанія заплатила штрафи на неправильний рахунок і заявили, що не бачать необхідності консультуватися з генеральним прокурором перед зняттям заборони. Згідно з їхньою заявою, компанія виплатила 5,24 млн доларів штрафів.

Reuters також нагадала подію тижнем раніше. Зокрема, після того, як останніми тижнями компанія змінила курс і почала виконати приписи Верховного суду, включаючи блокування облікових записів, які перебувають під слідством, 26 вересня вона теж зверталася до суду з проханням дозволити їй відновити обслуговування в Бразилії.

Однак Мораєс на той час ухвалив, що Х все ще необхідно сплатити штрафи у розмірі понад 5 млн доларів, перш ніж обмеження буде знято.