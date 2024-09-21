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X призначила юридичного представника у Бразилії, щоб розблокувати соцмережу, - Reuters

Субота 21 вересня 2024 17:05
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X призначила юридичного представника у Бразилії, щоб розблокувати соцмережу, - Reuters Фото: лого соцмережі Х та зображення Ілона Маска (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Нещодавно соцмережа Х була заблокована у Бразилії. Однак компанія, яка належить мільярдеру Ілону Маску, таки призначила юридичного представника в країні.

Передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що в п'ятницю Андре Зонаро і Серхіо Розенталь, які нещодавно були призначені адвокатами Х у Бразилії, повідомили агентству Reuters, що їх колега Рашель де Олівейра Консейсао була обрана як законний представник фірми і що вони представили її ім'я Верховному суду.

У свою чергу цей крок дозволить виконати одну з вимог Верховного суду, щоб дозволити компанії працювати в країні.

Reuters пояснює, що бразильське законодавство вимагає, щоб іноземні компанії призначили законного (юридичного) представника країни. Таким чином, ця людина нестиме юридичну відповідальність за фірму на місцевому рівні.

До середини серпня у Х був юридичний представник у Бразилії, після чого компанія вирішила закрити свої офіси в країні.

Вже наприкінці серпня Верховний суд Бразилії ухвалив, що постачальники послуг мобільного зв'язку та інтернету мають заблокувати Х у країні. Користувачів було відключено від соцмережі протягом кількох годин після того, як Х не назвав нового законного представника.

Цей крок послідував за багатомісячною суперечкою між Маском та бразильським суддею Олександром де Мораесом з приводу невиконання компанією постанов суду, які вимагають від платформи вжити заходів проти поширення мови ненависті.

Раніше суди блокували акаунти, замішані у розслідуваннях за фактами поширення дезінформації та ненависті, що Маск засудив як цензуру.

У четвер юристи, які мають інтереси X у Бразилії, заявили, що фірма почала виконувати розпорядження про видалення контенту, що є ще однією вимогою Вищого суду.

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Бразилія Ілон Маск
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