Провал ультраправих? Екзитполи дають несподіваний результат виборів у Нідерландах
У Нідерландах сьогодні, 29 жовтня, відбулися парламентські вибори. За попередніми даними, у лідерах несподівано опинилася ліберальна партія D66.
Про це свідчать дані соцопитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Згідно з результатами екзит-полу, партія D66 лідирує з невеликим відривом, маючи 27 місць у парламенті.
Фото: результати екзитполу (nos.nl)
При цьому ультраправа партія PVV, яка є фаворитом, відстає з 25 місцями.
Трійку лідерів замикає ліберально-консервативна VVD, вона має 23 місця.
NOS звертає увагу, що похибка голосування може становити до двох місць, тому поки що зарано робити висновки щодо можливої перемоги лібералів.
Видання додало, що виборчі дільниці закрилися о 21:00, уже розпочався підрахунок голосів.
Результати екзит-полу засновані на опитуванні, яке компанія Ipsos I&O провела на замовлення NOS і RTL на 65 виборчих дільницях по всій території країни.
Вибори в Нідерландах
Нагадаємо, парламентські вибори в Нідерландах, які відбулися сьогодні, 29 жовтня, є позачерговими.
Необхідність виборів виникла після того, як лідер ультраправої партії PVV Герт Вілдерс вирішив вивести свою політичну силу з чинної коаліції.
Перед позачерговими виборами партія PVV вважалася впевненим фаворитом серед усіх передвиборчих опитувань, демонструючи високі показники підтримки виборців. Згідно з останніми прогнозами, політична сила Герта Вілдерса могла отримати 31 місце в новому складі парламенту зі 150 місць.
Партія підтримує повне припинення надання притулку в країні та повернення в Україну чоловіків-біженців.
Детальніше про вибори в Нідерландах і як вони можуть вплинути на Україну - в матеріалі РБК-Україна.