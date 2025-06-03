Уряд Нідерландів на межі краху: лідер ультраправих вивів партію з коаліції

Лідер ультраправої Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс оголосив про вихід своєї політичної сили з правлячої коаліції. Причиною стала незгода з імміграційною та притулковою політикою уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як заявив Вілдерс, його партія не отримала підтримки для реалізації жорсткого плану обмеження притулку, тому всі міністри від PVV залишають уряд.

Про це він повідомив прем’єру Діку Схуфу та оприлюднив заяву у соцмережах.

Нинішня коаліція, що складається з чотирьох партій, з самого початку була нестійкою. Це перший уряд в історії країни, до якого увійшли ультраправі. Його формування тривало майже пів року, а компромісів вдавалося досягати з труднощами.

Ультиматум Вілдерса - десять пунктів, зокрема заборона на в’їзд шукачів притулку, закриття центрів розміщення біженців і використання армії для охорони кордонів - викликав різку критику.

Юристи зазначили, що частина цих вимог суперечить міжнародному праву.

Заклик до голосування

Партнери по коаліції - VVD, BBB і NSC не підтримали план. Їх лідери висловили обурення рішенням Вілдерса.

"Він сказав, що ми стикаємося з величезними міжнародними викликами, у нас війна на континенті, на нас може наздогнати економічна криза", - сказала лідерка VVD Ділан Єшильгез.

Наразі невідомо, чи зможе коаліція продовжити роботу у форматі меншості, чи країна піде на дострокові вибори. Опозиція закликає до голосування, вказуючи на неможливість стабільного урядування.

Франс Тіммерманс, лідер лейбористсько-зеленого альянсу, вважає нові вибори єдиним виходом: "Іншого варіанту немає".

Вілдерс вже мав досвід зриву урядових угод. У 2012 році він вийшов із коаліції Рютте через незгоду щодо бюджету. Політики зазначають: співпраця з Вілдерсом - це завжди ризик.

Ймовірна відставка прем’єра може відбутися вже найближчими днями. Це стається менш ніж за місяць до саміту НАТО в Гаазі, який мають приймати Нідерланди.