Провал ультраправых? Экзитполы дают неожиданный результат выборов в Нидерландах

В Нидерландах сегодня, 29 октября, состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в лидерах неожиданно оказалась либеральная партия D66.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса международной исследовательской компании Ipsos, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

Согласно результатам экзитпола, партия D66 лидирует с небольшим отрывом, имея 27 мест в парламенте.

При этом ультраправая партия PVV, которая является фаворитом, отстает с 25 местами.

Тройку лидеров замыкает либерально-консервативная VVD, она имеет 23 места.

NOS обращает внимание, что погрешность голосования может составлять до двух мест, поэтому пока рано делать выводы о возможной победе либералов.

Издание добавило, что избирательные участки закрылись в 21:00, уже начался подсчет голосов.

Результаты экзитпола основаны на опросе, который компания Ipsos I&O провела по заказу NOS и RTL на 65 избирательных участках по всей территории страны.