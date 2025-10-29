ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Провал ультраправых? Экзитполы дают неожиданный результат выборов в Нидерландах

Нидерланды, Среда 29 октября 2025 22:37
UA EN RU
Провал ультраправых? Экзитполы дают неожиданный результат выборов в Нидерландах Фото: Герт Вилдерс, лидер PVV (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Нидерландах сегодня, 29 октября, состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в лидерах неожиданно оказалась либеральная партия D66.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса международной исследовательской компании Ipsos, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Согласно результатам экзитпола, партия D66 лидирует с небольшим отрывом, имея 27 мест в парламенте.

При этом ультраправая партия PVV, которая является фаворитом, отстает с 25 местами.

Тройку лидеров замыкает либерально-консервативная VVD, она имеет 23 места.

NOS обращает внимание, что погрешность голосования может составлять до двух мест, поэтому пока рано делать выводы о возможной победе либералов.

Издание добавило, что избирательные участки закрылись в 21:00, уже начался подсчет голосов.

Результаты экзитпола основаны на опросе, который компания Ipsos I&O провела по заказу NOS и RTL на 65 избирательных участках по всей территории страны.

Выборы в Нидерландах

Напомним, парламентские выборы в Нидерландах, которые прошли сегодня, 29 октября, являются внеочередными.

Необходимость выборов возникла после того, как лидер ультраправой партии PVV Герт Вилдерс решил вывести свою политическую силу из действующей коалиции

Перед внеочередными выборами партия PVV считалась уверенным фаворитом среди всех предвыборных опросов, демонстрируя высокие показатели поддержки избирателей. Согласно последним прогнозам, политическая сила Герта Вилдерса могла получить 31 место в новом составе парламента из 150 мест.

Партия поддерживает полное прекращение предоставления убежища в стране и возвращение в Украину мужчин-беженцев.

Детальнее о выборах в Нидерландах и как они могут повлиять на Украину - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Выдумки и фантазии. В ВСУ опровергли заявление Путина о якобы окружении Купянска
Выдумки и фантазии. В ВСУ опровергли заявление Путина о якобы окружении Купянска
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине