ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Провал тестів складаного iPhone: Apple відкладає запуск революційної новинки

12:36 07.04.2026 Вт
2 хв
Інноваційний гаджет від Apple опинився під загрозою
aimg Ольга Завада
Провал тестів складаного iPhone: Apple відкладає запуск революційної новинки Вихід складаного iPhone відкладено (фото: Getty Images)

Компанія Apple зіткнулася із серйозними технічними труднощами на етапі інженерних випробувань свого першого складаного iPhone. На думку експертів, це може призвести до значних затримок масового виробництва гаджетів, а також перенести дату релізу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал Reuters.

У чому полягає проблема

За даними джерел, знайомих із ситуацією, під час ранньої фази тестового виробництва виникло значно більше проблем, ніж прогнозували розробники. Наразі інженерам Apple потрібен додатковий час для внесення коригувань у конструкцію пристрою.

У гіршому випадку інженерні недоліки можуть відтермінувати перші поставки гнучких смартфонів на кілька місяців. Основні труднощі пов'язані з надійністю екрана та механізмом складання, які мають відповідати високим стандартам бренду.

Яким буде перший складаний iPhone

Попри технічні затримки, інсайдери "зливають" ймовірні характеристики майбутньої новинки, яка має стати частиною лінійки iPhone 18 Pro. Ймовірно, смартфон отримає формат "книжки" з титановою та алюмінієвою рамою.

У закритому положенні користувачам буде доступний зовнішній 5,5-дюймовий екран, а при розкритті гаджет перетворюватиметься на повноцінний планшет із гнучким дисплеєм на 7,8 дюйма та співвідношенням сторін 4:3.

Також інсайдери прогнозують, що розробники встановлять найпотужніший чип A20 та 12 ГБ оперативної пам'яті, а це забезпечить стабільну роботу складного інтерфейсу.

Цікаво, що Apple може відмовитися від Face ID на користь датчика Touch ID. Очікується, що технологічну розкіш доведеться заплатити рекордну суму - вартість гнучкого iPhone стартуватиме від 2 000 доларів.

Коли очікувати на новинку

Попри затримки, Apple продовжує роботу над лінійкою 2026 року. Попередньо заплановано, що технологічний гігант зосередиться на трьох основних напрямках:

  • випуск першого в історії складаного iPhone;
  • реліз двох флагманських моделей із класичним дизайном;
  • суттєве оновлення камер та збільшення дисплеїв.

Представники Apple наразі офіційно не прокоментували інформацію про збої у розробці.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
iPhone Apple Смартфони
Новини
Аналітика
