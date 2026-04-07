Провал тестов складного iPhone: Apple откладывает запуск революционной новинки

12:36 07.04.2026 Вт
2 мин
Инновационный гаджет от Apple оказался под угрозой
aimg Ольга Завада
Выход складного iPhone отложен (фото: Getty Images)

Компания Apple столкнулась с серьезными техническими трудностями на этапе инженерных испытаний своего первого складного iPhone. По мнению экспертов, это может привести к значительным задержкам массового производства гаджетов, а также перенести дату релиза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал Reuters.

В чем заключается проблема

По данным источников, знакомых с ситуацией, во время ранней фазы тестового производства возникло значительно больше проблем, чем прогнозировали разработчики. Сейчас инженерам Apple требуется дополнительное время для внесения корректировок в конструкцию устройства.

В худшем случае инженерные недостатки могут отсрочить первые поставки гибких смартфонов на несколько месяцев. Основные трудности связаны с надежностью экрана и механизмом складывания, которые должны соответствовать высоким стандартам бренда.

Каким будет первый складной iPhone

Несмотря на технические задержки, инсайдеры "сливают" вероятные характеристики будущей новинки, которая должна стать частью линейки iPhone 18 Pro. Вероятно, смартфон получит формат "книжки" с титановой и алюминиевой рамой.

В закрытом положении пользователям будет доступен внешний 5,5-дюймовый экран, а при раскрытии гаджет будет превращаться в полноценный планшет с гибким дисплеем на 7,8 дюйма и соотношением сторон 4:3.

Также инсайдеры прогнозируют, что разработчики установят мощный чип A20 и 12 ГБ оперативной памяти, а это обеспечит стабильную работу сложного интерфейса.

Интересно, что Apple может отказаться от Face ID в пользу датчика Touch ID. Ожидается, что за технологическую роскошь придется заплатить рекордную сумму - стоимость гибкого iPhone будет стартовать от 2 000 долларов.

Когда ожидать новинку

Несмотря на задержки, Apple продолжает работу над линейкой 2026 года. Предварительно запланировано, что технологический гигант сосредоточится на трех основных направлениях:

  • выпуск первого в истории складного iPhone;
  • релиз двух флагманских моделей с классическим дизайном;
  • существенное обновление камер и увеличение дисплеев.

Представители Apple пока официально не прокомментировали информацию о сбоях в разработке.

