Шпигунська програма масово зламує IPhone через українські сайти, - Reuters

Потужне шпигунське програмне забезпечення Darksword здатне непомітно проникнути в iPhone і викрасти особисті дані та криптовалютні гаманці. Дослідники виявили його на десятках українських вебсайтів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , інформацію оприлюднили фахівці з кіберфірм Lookout, iVerify і Google.

Що таке Darksword і як він потрапляє в телефон

Darksword - шкідлива програма, яка атакує iPhone через заражені вебсайти. Достатньо зайти на такий сайт, і програма може отримати доступ до ваших даних.

За даними iVerify та Lookout, зловмисники розмістили Darksword на десятках українських сайтів. Під удар потрапляли пристрої з версіями iOS від 18.4 до 18.6.2 - це версії, які Apple випустила між березнем і серпнем 2025 року.

За оцінками iVerify та Lookout, від 220 до 270 мільйонів iPhone досі працюють на вразливих версіях iOS. Причина проста - багато людей просто не встановлюють оновлення.

Darksword розміщено на тих самих серверах, де раніше виявили інше шпигунське ПЗ - Coruna. Його Google та iVerify розкрили 3 березня.

Хто за цим стоїть

Google стежила за кількома комерційними постачальниками та підозрюваними хакерами, пов'язаними з державою. Атаки фіксували в Саудівській Аравії, Туреччині, Малайзії та Україні.

Кампанії в Малайзії та Туреччині дослідники пов'язують із турецькою компанією PARS Defense, яка спеціалізується на комерційному стеженні. Коментар від PARS Defense отримати не вдалося.

Що кажуть в Apple

Представник компанії заявив, що атаки були спрямовані на "застаріле програмне забезпечення", а основні вразливості вже виправлено в кількох оновленнях за останні роки.

Також в Apple повідомили, що всі шкідливі домени, які виявив Google, заблоковані вбудованими засобами захисту.

Що робити просто зараз: