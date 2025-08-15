UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Провал саміту на Алясці може обернутися санкціями проти "Роснефті" та "Лукойлу", - ЗМІ

Фото: російський нафтовий гігант "Роснефть" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Провал саміту на Алясці може обернутися для російського диктатора Володимира Путіна неприємними наслідками. Зокрема, США вивчають можливість ввести санкції проти "Роснефті" та "Лукойлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Санкції можуть ввести в рамках заходів, спрямованих на те, щоб змусити Путіна погодитися на перемир'я з Україною. За даними джерел, потенційні обмеження мають на меті підірвати нафтові доходи Росії, але санкції введуть тільки у випадку, якщо саміт на Алясці завершиться провалом.

Трамп, сказали джерела, сподівається, що такий крок буде короткочасним, оскільки санкції можуть негативно вплинути на ціни на нафту у світі.

Окрім санкцій проти "Роснефті" та "Лукойлу", США розглядають варіанти додаткових обмежень на російський "тіньовий флот" зі старих танкерів, а також продовження політики додаткових мит на покупців російських енергоресурсів. В цьому випадку під "тарифний молоток" може потрапити Китай.

Джерела також заявили, що санкції можуть впроваджуватися поступово, а не моментально, або одночасно.

"Державна компанія "Роснефть", яку очолює близький союзник Путіна Ігор Сечин, та приватна компанія "Лукойл" є двома найбільшими російськими виробниками нафти, на які у першій половині цього року припадає майже половина загального обсягу експорту сирої нафти країни, або близько 2,2 мільйона барелів на день", - пояснює видання.

Зазначимо, що окрім санкцій, в оточенні Трампа непублічно обговорюють можливість надати свого роду "пряники" для Путіна. Таким чином його хочуть "винагородити" за готовність до укладення мирної угоди в Україні.

Саміт на Алясці: що відомо

Зазначимо, що Трамп та Путін вже розпочали свою зустріч на Алясці. Вона пройде у форматі "три на три" - хоча раніше обидва планували говорити "тет-а-тет".

Більше про те, що передувало саміту США та Росії на Алясці та чого очікувати далі - читайте в окремому аналітичному тексті від РБК-Україна.

