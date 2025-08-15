Провал саміту на Алясці може обернутися санкціями проти "Роснефті" та "Лукойлу", - ЗМІ

Санкції можуть ввести в рамках заходів, спрямованих на те, щоб змусити Путіна погодитися на перемир'я з Україною. За даними джерел, потенційні обмеження мають на меті підірвати нафтові доходи Росії, але санкції введуть тільки у випадку, якщо саміт на Алясці завершиться провалом.

Трамп, сказали джерела, сподівається, що такий крок буде короткочасним, оскільки санкції можуть негативно вплинути на ціни на нафту у світі.

Окрім санкцій проти "Роснефті" та "Лукойлу", США розглядають варіанти додаткових обмежень на російський "тіньовий флот" зі старих танкерів, а також продовження політики додаткових мит на покупців російських енергоресурсів. В цьому випадку під "тарифний молоток" може потрапити Китай.

Джерела також заявили, що санкції можуть впроваджуватися поступово, а не моментально, або одночасно.

"Державна компанія "Роснефть", яку очолює близький союзник Путіна Ігор Сечин, та приватна компанія "Лукойл" є двома найбільшими російськими виробниками нафти, на які у першій половині цього року припадає майже половина загального обсягу експорту сирої нафти країни, або близько 2,2 мільйона барелів на день", - пояснює видання.