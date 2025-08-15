Провал саммита на Аляске может обернуться санкциями против "Роснефти" и "Лукойла", - СМИ

Санкции могут ввести в рамках мер, направленных на то, чтобы заставить Путина согласиться на перемирие с Украиной. По данным источников, потенциальные ограничения имеют целью подорвать нефтяные доходы России, но санкции введут только в случае, если саммит на Аляске завершится провалом.

Трамп, сказали источники, надеется, что такой шаг будет кратковременным, поскольку санкции могут негативно повлиять на цены на нефть в мире.

Кроме санкций против "Роснефти" и "Лукойла", США рассматривают варианты дополнительных ограничений на российский "теневой флот" из старых танкеров, а также продолжение политики дополнительных пошлин на покупателей российских энергоресурсов. В этом случае под "тарифный молоток" может попасть Китай.

Источники также заявили, что санкции могут внедряться постепенно, а не моментально, или одновременно.

"Государственная компания "Роснефть", которую возглавляет близкий союзник Путина Игорь Сечин, и частная компания "Лукойл" являются двумя крупнейшими российскими производителями нефти, на которые в первой половине этого года приходится почти половина общего объема экспорта сырой нефти страны, или около 2,2 миллиона баррелей в день", - объясняет издание.