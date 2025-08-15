Без заяв для преси: Трамп та Путін почали перемовини у форматі "три на три"

Президент США Дональд Трамп розпочав свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Вона пройде у форматі "три на три".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію їх зустрічі.

Сьогодні у місті Анкоридж, що на Алясці, почалась зустріч Трампа та Путін. Спочатку заявлялось, що вона пройде у форматі "тет-а-тет". Однак згодом у ЗМІ поширились заяви про те, що формат змінили і вона відбудеться "три на три".

На зустрічі з американської сторони присутні держсекретар США Марко Рубіо та посланник Стів Віткофф. Вони сидять поруч із Трампом.

А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков знаходяться поруч із Путіним.

Варто зауважити, що на почтаку зустрічі ні Трамп ні Путін не зробили заяв для журналістів. Зокрема, представники ЗМІ здебільшого запитували Путіна щодо того чи готовий він до припинення вогню та чи зобов'яжетеся більше не вбивати мирних жителів.

Однак Путін не дав відповідей на ці питання, а лише посміхався.