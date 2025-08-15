ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Без заяв для преси: Трамп та Путін почали перемовини у форматі "три на три"

П'ятниця 15 серпня 2025 22:47
UA EN RU
Без заяв для преси: Трамп та Путін почали перемовини у форматі "три на три" Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп розпочав свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Вона пройде у форматі "три на три".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію їх зустрічі.

Сьогодні у місті Анкоридж, що на Алясці, почалась зустріч Трампа та Путін. Спочатку заявлялось, що вона пройде у форматі "тет-а-тет". Однак згодом у ЗМІ поширились заяви про те, що формат змінили і вона відбудеться "три на три".

На зустрічі з американської сторони присутні держсекретар США Марко Рубіо та посланник Стів Віткофф. Вони сидять поруч із Трампом.

А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков знаходяться поруч із Путіним.

Варто зауважити, що на почтаку зустрічі ні Трамп ні Путін не зробили заяв для журналістів. Зокрема, представники ЗМІ здебільшого запитували Путіна щодо того чи готовий він до припинення вогню та чи зобов'яжетеся більше не вбивати мирних жителів.

Однак Путін не дав відповідей на ці питання, а лише посміхався.

Саміт на Алясці: що відомо

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор зустрілися в місті Анкоридж (штат Аляска). Там вони проведуть перемовини, центральною темою яких є війна в Україні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Більше про те, що передувало саміту США та Росії на Алясці та чого очікувати далі - читайте в окремому аналітичному тексті від РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Трампа та Путіна
Новини
Трамп сказав, чого хоче від Путіна і що "не зробить його задоволеним"
Трамп сказав, чого хоче від Путіна і що "не зробить його задоволеним"
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія