У Трампа непублічно обговорюють можливість "пряників" для Путіна, - ЗМІ

В оточенні президента США Дональда Трампа непублічно обговорюють можливість надати свого роду "пряники" для російського диктатора Володимира Путіна. Таким чином його хочуть "винагородити" за готовність до укладення мирної угоди в Україні.

Президент Трамп публічно заявляв, що основна увага під час зустрічі з Путіним буде приділена врегулюванню війни в Україні. Але непублічно чиновники з оточення Трампа кажуть, що Путіну, мовляв, потрібно підкинути "пряників", щоб змусити його зрушити з мертвої точки до миру в Україні.

В якості переваг розглядаються нові ділові угоди з Росією. Ще одним варіантом може бути укладення нового договору про стратегічні озброєння між двома країнами. Перед самітом російські та американські чиновники спілкувалися щодо цих двох питань.

Один з чиновників США підтвердив, що є готовність обговорювати договір про стратегічні озброєння. Але навряд чи деталі такої угоди будуть обговорюватися на такому високому рівні, як Трамп та Путін.

Ще одна перепона в очах Білого дому - позиція Європи. Чиновники Трампа скаржаться, що Європа "не розуміє" необхідності залучити Росію до столу переговорів.

"Європейці роками не думали про моркву", - сказав один з посадовців, маючи на увазі можливість "пряників" для Кремля за готовність припинити війну в Україні.