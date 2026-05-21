Провал Путіна у Пекіні показав обмеження російсько-китайської співпраці, - ISW

11:36 21.05.2026 Чт
2 хв
Головна ціль російського диктатора не була досягнута
aimg Тетяна Степанова
Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Нездатність російського диктатора Володимира Путіна домогтися підписання угоди з Пекіном щодо будівництва нового газопроводу свідчить про нинішні обмеження російсько-китайської співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін не змогли досягти згоди щодо трубопроводу "Сила Сибіру-2" і підписали лише порівняно незначні двосторонні угоди під час офіційного візиту російського диктатора до Пекіну.

Аналітики зазначили, що підписані угоди були відносно невеликими порівняно з надіями Кремля на те, що візит Путіна завершиться підписанням угоди щодо "Сили Сибіру-2".

18 травня помічник російського диктатора Юрій Ушаков виділив трубопровід як один із пріоритетних пунктів офіційного візиту Путіна до Китаю і нездатністьглави Кремля забезпечити підписання угоди демонструє нинішні обмеження російсько-китайського співробітництва.

Аналітики звернули увагу на те, що Путін і Сі Цзіньпін на спільній пресконференції 20 травня високо оцінили відносини між Росією та Китаєм, а також те, як країни активно співпрацюють в енергетичній сфері, зазначивши, що Росія є одним із найбільших постачальників нафти.

Ушаков заявив, що Росія і Китай досягли домовленостей щодо енергетичних проєктів і "ще чогось дуже важливого", але не уточнив, чого саме, і сторони, зокрема, не змогли досягти угоди щодо будівництва трубопроводу "Сила Сибіру-2".

"Росія і КНР мають розбіжності щодо "Сили Сибіру-2" щонайменше з 2024 року, оскільки РФ стикається з більш нагальною потребою в трубопроводі для заміни доходів від експорту, втрачених після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, а Китай використовує свою перевагу, щоб отримати поступки від Росії з цього питання", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, у середу, 20 травня, у Пекіні відбулася зустріч між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним. Обговорювали, зокрема, партнерство та війну в Ірані.

Глава Кремля приїхав до Пекіна з конкретним завданням - добитися від лСі Цзіньпіна згоди на будівництво нового газопроводу. Але переговори закінчилися без угоди - і без конкретних термінів.

Після завершення візиту аналітик Андрій Коваленко пояснив логіку Китаю: Пекін свідомо тримає Москву у слабкій позиції, щоб мати доступ до дешевих російських ресурсів та не брати на себе зайвих ризиків.

