Провал Путіна у Пекіні показав обмеження російсько-китайської співпраці, - ISW

Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін не змогли досягти згоди щодо трубопроводу "Сила Сибіру-2" і підписали лише порівняно незначні двосторонні угоди під час офіційного візиту російського диктатора до Пекіну.

Аналітики зазначили, що підписані угоди були відносно невеликими порівняно з надіями Кремля на те, що візит Путіна завершиться підписанням угоди щодо "Сили Сибіру-2".

18 травня помічник російського диктатора Юрій Ушаков виділив трубопровід як один із пріоритетних пунктів офіційного візиту Путіна до Китаю і нездатністьглави Кремля забезпечити підписання угоди демонструє нинішні обмеження російсько-китайського співробітництва.

Аналітики звернули увагу на те, що Путін і Сі Цзіньпін на спільній пресконференції 20 травня високо оцінили відносини між Росією та Китаєм, а також те, як країни активно співпрацюють в енергетичній сфері, зазначивши, що Росія є одним із найбільших постачальників нафти.

Ушаков заявив, що Росія і Китай досягли домовленостей щодо енергетичних проєктів і "ще чогось дуже важливого", але не уточнив, чого саме, і сторони, зокрема, не змогли досягти угоди щодо будівництва трубопроводу "Сила Сибіру-2".

"Росія і КНР мають розбіжності щодо "Сили Сибіру-2" щонайменше з 2024 року, оскільки РФ стикається з більш нагальною потребою в трубопроводі для заміни доходів від експорту, втрачених після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, а Китай використовує свою перевагу, щоб отримати поступки від Росії з цього питання", - йдеться у звіті ISW.