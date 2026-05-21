Провал Путина в Пекине показал ограничения российско-китайского сотрудничества, - ISW

Путин и лидер Китая Си Цзиньпин не смогли достичь согласия по трубопроводу "Сила Сибири-2" и подписали лишь сравнительно незначительные двусторонние соглашения во время официального визита российского диктатора в Пекин.

Аналитики отметили, что подписанные соглашения были относительно небольшими по сравнению с надеждами Кремля на то, что визит Путина завершится подписанием соглашения по "Силе Сибири-2".

18 мая помощник российского диктатора Юрий Ушаков выделил трубопровод как один из приоритетных пунктов официального визита Путина в Китай и неспособность главы Кремля обеспечить подписание соглашения демонстрирует нынешние ограничения российско-китайского сотрудничества.

Аналитики обратили внимание на то, что Путин и Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции 20 мая высоко оценили отношения между Россией и Китаем, а также то, как страны активно сотрудничают в энергетической сфере, отметив, что Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти.

Ушаков заявил, что Россия и Китай достигли договоренностей по энергетическим проектам и "еще чему-то очень важному", но не уточнил, чему именно, и стороны, в частности, не смогли достичь соглашения по строительству трубопровода "Сила Сибири-2".

"Россия и КНР имеют разногласия по "Силе Сибири-2" как минимум с 2024 года, поскольку РФ сталкивается с более насущной потребностью в трубопроводе для замены доходов от экспорта, потерянных после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, а Китай использует свое преимущество, чтобы получить уступки от России по этому вопросу", - говорится в отчете ISW.