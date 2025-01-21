Провал оборони Харківщини. Що відомо про гучну справу із затриманням генералів

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Що відомо про прорив росіян у Харківській області та розслідування

У травні 2024 року війська Російської Федерації розпочали наступ у Харківській області, зокрема на Куп’янському та Вовчанському напрямках. Попри шалені втрати, ворогу вдалося просунутися на 10 км, зокрема до Вовчанська, місто фактично стерте з лиця землі через ворожі удари.

Після прориву окупантів на Харківщини у травні 2024 року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти командирів 125 окремої бригади ТрО (командиром якої тоді був Артур Горбенко) та інших військових. Воно стосується здачі позицій під час наступу росіян на півночі Харківської області.

За даними слідства, 10 травня, коли російські війська розпочали наступ, поблизу Стрілечої, Красного, Борисівки, Пильного, Гатища та інших населених пунктів Харківської області, підрозділи 125 бригади залишили бойові позиції.

В ухвалі суду йдеться, що не було організовано належним чином оборону позицій на кордоні з Росією командуванням 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів (415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади та 172 окремого стрілецького батальйону).

У розслідуванні щодо зриву оборони фігурують 56 військових, зокрема, командири взводів, радіотелефоністи, санінструктори, гранатометники, стрільці, снайпери, навідники тощо.

Сама ж 125 бригада одразу відкинула всі звинувачення щодо відступу підрозділів із займаних оборонних рубежів, заявивши про "вкраплення відвертої ІПСО".

Пізніше, в червні 2024 року Артур Горбенко склав повноваження командира 125 бригади.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків". Пізніше, в червні 2024 року Артур Горбенко склав повноваження командира 125 бригади. При цьому він написав у Facebook про своє звільнення, але не уточнив чому саме йде з посади. Однак додав, що продовжить службу в лавах Збройних сил України.

Правоохоронці затримали двох генералів та полковника

Вчора, 20 січня СБУ та ДБР повідомили про затримання генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу окупантів у 2024 році.

Правоохоронці не називають їх імена. Втім, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про:

бригадного генерала, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків" Юрія Галушкіна;

генерал-лейтенанта, який був командиром 125-ї окремої бригади ТрО Артура Горбенка;

полковника, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання, Іллю Лапіна.

"Як встановило розслідування, посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу рашистів на обласний центр", - заявили в СБУ.

За даними слідчих, фігуранти порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ. Крім того, як зазначили в СБУ, "у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора".

"Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої. Ініційовані правоохоронцями спеціалізовані експертизи підтвердили факти злочинної діяльності фігурантів", - додали в СБУ.

Очікується, що їм буде повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану);

ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою).

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: СБУ показала кадри із затримання генералів, яких підозрюють у недбалості, через яку РФ змогла захопити частину території Харківської області весною 2024 року (t.me/SBUkr)

Реакція Зеленського

Цього понеділка, під час свого традиційного вечірнього звернення, президент Володимир Зеленський відреагував на затримання правоохоронцями високопосадовців Збройних сил.

"Є хороша робота Служби безпеки України, ДБР, Національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах. І грошовиті "воєнкоми", і ситуації як на Харківщині, коли російська армія намагалась окупувати нашу землю й знов вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригадами - усе це потребує розслідування та справедливих відповідей", - заявив глава держави.

Що кажуть військові 125-ї бригади

125 окрема механізована бригада відреагувала на затримання свого колишнього командира Артура Горбенка. Там зазначили, що провину екскомандира ще не довели й що в суді вони хочуть розповісти "справжню правду". Військові акцентували, що на Харківщині тримали величезний шматок кордону й "бились на смерть в перші години вторгнення".

"Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига! Чи заслуговують бойові генерали та комбати, офіцери та солдати на таке ставлення? Чи мають так звучати новини? Чи вже суд встановив вину? Очевидно, що ні. Ми віримо в справедливість. Ми віримо, що зможемо в суді розповісти справжню правду про події на Харківщині", - заявили в бригаді.

У ДБР повідомили, коли справа дійде до суду

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в етері нацмарафону пояснила, що мова йде про те, що саме затримані військовослужбовці-посадовці не забезпечили фортифікаційною інженерне облаштування позицій у смузі обороні на відповідній ділянці кордону та належну організацію та управління підрозділами під час бою.

"Ну і почався відступ, здача позицій противнику, а відповідно загибель військовослужбовців. Це факти, які офіційно слідством дозволено обговорювати, комунікувати у ЗМІ для того, щоб донести до суспільства", - сказала Сап'ян.

При цьому вона наголосила, щоб встановити остаточно як все було насправді, потрібен не один день. Аби зібрати усі факти, свідчення, доказову базу з фото і відео, все що можливо.

"Чи навіть провести експертизи або слідчі експерименти. Ну і відповідно тільки тоді можна буде говорити, що ця справа завершена і обвинувальний акт потрапить до суду", - заявила Сап'ян.