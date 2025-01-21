Провал обороны Харьковщины. Что известно о громком деле с задержанием генералов

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Что известно о прорыве россиян в Харьковской области и расследовании

В мае 2024 года войска Российской Федерации начали наступление в Харьковской области, в частности на Купянском и Волчанском направлениях. Несмотря на огромные потери, врагу удалось продвинуться на 10 км, в частности до Волчанска, город фактически стерт с лица земли из-за вражеских ударов.

После прорыва оккупантов на Харьковщине в мае 2024 года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против командиров 125 отдельной бригады ТрО (командиром которой тогда был Артур Горбенко) и других военных. Оно касается сдачи позиций во время наступления россиян на севере Харьковской области.

По данным следствия, 10 мая, когда российские войска начали наступление, вблизи Стрелечьей, Красного, Борисовки, Пыльного, Гатища и других населенных пунктов Харьковской области, подразделения 125 бригады оставили боевые позиции.

В постановлении суда говорится, что не было организовано должным образом оборону позиций на границе с РФ командованием 125 бригады и подчиненных ей подразделений (415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады и 172 отдельного стрелкового батальона).

В расследовании по срыву обороны фигурируют 56 военных, в частности, командиры взводов, радиотелефонисты, санинструкторы, гранатометчики, стрелки, снайперы, наводчики и т. д.

Сама же 125 бригада сразу отвергла все обвинения в отступлении подразделений с занимаемых оборонительных рубежей, заявив о "вкраплениях откровенной ИПСО".

Позже, в июне 2024 года Артур Горбенко сложил полномочия командира 125 бригады.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТУВ "Харьков". В июне 2024 года Артур Горбенко сложил полномочия командира 125 бригады. При этом он написал в Facebook о своем увольнении, но не уточнил почему именно уходит с должности. Однако добавил, что продолжит службу в рядах Вооруженных сил Украины.

Правоохранители задержали двух генералов и полковника

Вчера, 20 января СБУ и ГБР сообщили о задержании генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления оккупантов в 2024 году.

Правоохранители не называют их имена. Впрочем, по данным источников РБК-Украина, речь идет о:

бригадном генерале, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Юрии Галушкине;

генерал-лейтенанте, который был командиром 125-й отдельной бригады ТрО Артуре Горбенко;

полковнике, который ранее возглавлял 415-й батальон этого соединения, Ильи Лапине.

"Как установило расследование, должностные лица не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем во время повторного наступления рашистов на областной центр", - заявили в СБУ.

По данным следователей, фигуранты нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей в зоне ответственности военных соединений и подразделений ОТУ. Кроме того, как отметили в СБУ, "в ходе боя должностные лица не использовали весь арсенал возможных мер для отражения и остановки наступления агрессора".

"Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где сейчас идут ожесточенные бои. Инициированные правоохранителями специализированные экспертизы подтвердили факты преступной деятельности фигурантов", - добавили в СБУ.

Ожидается, что им будет сообщено о подозрении по двум статьям УКУ:

ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения);

ст. 429 (организация самовольного оставления поля боя).

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: СБУ показала кадры с задержания генералов, которых подозревают в халатности, из-за чего РФ смогла захватить часть территории Харьковской области весной 2024 года (t.me/SBUkr)

Реакция Зеленского

В этот понедельник, во время своего традиционного вечернего обращения, президент Владимир Зеленский отреагировал на задержание правоохранителями высокопоставленных чиновников Вооруженных сил.

"Есть хорошая работа Службы безопасности Украины, ГБР, Национальной полиции, прокуратуры по справедливости в Украине, в частности по военным делам. И денежные "военкомы", и ситуации как на Харьковщине, когда российская армия пыталась оккупировать нашу землю и вновь выйти на Харьков, и преступные ошибки в руководстве бригадами - все это требует расследования и справедливых ответов", - заявил глава государства.

Что говорят военные 125-й бригады

125 отдельная механизированная бригада отреагировала на задержание своего бывшего командира Артура Горбенко. Там отметили, что вину экс-командира еще не доказали и что в суде они хотят рассказать "настоящую правду". Военные акцентировали, что на Харьковщине держали огромный кусок границы и "бились насмерть в первые часы вторжения".

"Нас было мало, у нас было мало боеприпасов, у нас было мало поддержки, но мы боролись, боролись под командованием комбрига! Заслуживают ли боевые генералы и комбаты, офицеры и солдаты такого отношения? Должны ли так звучать новости? Уже ли суд установил вину? Очевидно, что нет. Мы верим в справедливость. Мы верим, что сможем в суде рассказать настоящую правду о событиях на Харьковщине", - заявили в бригаде.

В ГБР сообщили, когда дело дойдет до суда

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире нацмарафона объяснила, что речь идет о том, что именно задержанные военнослужащие-чиновники не обеспечили фортификационное инженерное обустройство позиций в полосе обороны на соответствующем участке границы и надлежащую организацию и управление подразделениями во время боя.

"Ну и началось отступление, сдача позиций противнику, а соответственно гибель военнослужащих. Это факты, которые официально следствием разрешено обсуждать, коммуницировать в СМИ для того, чтобы донести до общества", - сказала Сапьян.

При этом она подчеркнула, чтобы установить окончательно как все было на самом деле, нужен не один день. Чтобы собрать все факты, свидетельства, доказательную базу с фото и видео, все что возможно.

"Или даже провести экспертизы или следственные эксперименты. Ну и соответственно только тогда можно будет говорить, что это дело завершено и обвинительный акт попадет в суд", - заявила Сапьян.