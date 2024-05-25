ua en ru
Сб, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Проти командирів 125 бригади відкрили справу через прорив росіян у Харківській області

Харків, Субота 25 травня 2024 14:40
UA EN RU
Проти командирів 125 бригади відкрили справу через прорив росіян у Харківській області Фото: проти командирів 125 бригади відкрили справу через здачу позицій у Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти командирів 125 окремої бригади тероборони. Розслідування стосується здачі позицій під час наступу росіян на півночі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

За даними слідства, 10 травня, коли російські війська розпочали наступ, поблизу Стрілечої, Красного, Борисівки, Пильного, Гатища та інших населених пунктів Харківської області підрозділи 125 бригади залишили бойові позиції.

В ухвалі суду йдеться, що не було організовано належним чином оборону позицій на кордоні з Росією командуванням 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів (415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади та 172 окремого стрілецького батальйону).

У розслідуванні щодо зриву оборони фігурують 56 військових, зокрема, командири взводів, радіотелефоністи, санінструктори, гранатометники, стрільці, снайпери, навідники тощо.

Слідство призначило експертизу у рамках розслідування. Управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів, включаючи бойові розпорядження, оперативні директиви, план фортифікацій.

Наступ росіян у Харківській області

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 травня російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти зайняли декілька населених пунктів і дійшли до Вовчанська. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, там точаться вуличні бої, в яких росіяни зав'язли.

Генштаб 24 травня повідомив, що росіян на вказаному напрямку зупинили.

Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати на Харківському напрямку складають вісім до одного (вісім росіян до одного українця).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Харків Суд Війна в Україні
NEWS
Українські воїни мали успіх на одному з напрямків фронту, - Генштаб
Українські воїни мали успіх на одному з напрямків фронту, - Генштаб
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію