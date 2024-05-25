Проти командирів 125 бригади відкрили справу через прорив росіян у Харківській області

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти командирів 125 окремої бригади тероборони. Розслідування стосується здачі позицій під час наступу росіян на півночі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень .

В ухвалі суду йдеться, що не було організовано належним чином оборону позицій на кордоні з Росією командуванням 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів (415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади та 172 окремого стрілецького батальйону).

За даними слідства, 10 травня, коли російські війська розпочали наступ, поблизу Стрілечої, Красного, Борисівки, Пильного, Гатища та інших населених пунктів Харківської області підрозділи 125 бригади залишили бойові позиції.

Наступ росіян у Харківській області

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 травня російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти зайняли декілька населених пунктів і дійшли до Вовчанська. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, там точаться вуличні бої, в яких росіяни зав'язли.

Генштаб 24 травня повідомив, що росіян на вказаному напрямку зупинили.

Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати на Харківському напрямку складають вісім до одного (вісім росіян до одного українця).

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