Не провал, но он может наступить: посол США о вчерашних переговорах с Россией

Вчера, 10 января, прошел первый раунд переговоров между США и Россией по "гарантиям безопасности". Посол США в Москве Джон Салливан не считает их провалом, однако "он может наступить".

По словам Салливана, пока переговоры не кажутся провалом, впрочем, он может наступить. По его мнению, вчерашние восьмичасовые переговоры не были демонстрацией позиции каждой из стран, поскольку США, в первую очередь, планируют сотрудничать с Россией.

"Нет, совершенно не так. В конечном счете он (провал -ред.) может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны. США стараются быть очень аккуратными в том, что мы говорим публично. Мы хотим взаимодействовать с российской стороной. Мы считаем, что лучший способ добиться этого - непубличные дискуссии, наподобие вчерашних", - заявил Салливан.