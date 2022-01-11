"Гарантии безопасности". Россия ждет быстрого ответа от США после встречи в Женеве
После переговоров в Женеве российская сторона ждет от США быстрого ответа по так называемым "гарантиям безопасности". В Москве утверждают, что "мяч на стороне США".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США", - отметила она.
Отметим, по итогам встречи представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена готовятся к тому, что Россия будет распространять дезинформацию о договоренностях, которых не было.
Напомним, накануне прошел первый раунд переговоров между США и Россией по стратегической стабильности, на них Москва заверила, что якобы не собирается нападать на Украину.
Подробнее в материале РБК-Украина "На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире".