Не провал, але він може настати: посол США про вчорашні переговори з Росією

За словами Саллівана, поки що переговори не здаються провалом, втім він може настати. На його думку, вчорашні восьмигодинні переговори не були демонструванням позиції кожної з країн, оскільки США, в першу чергу, планують співпрацювати з Росією.

"Ні, зовсім не так. Зрештою він (провал -ред.) може настати. Однак у мене немає відчуття, що це той напрямок, у якому ми зараз рухаємось. Нам важливо фокусуватися на тому, що це був восьмигодинний діалог. Це не було просто показне демонстрування своєї позиції з кожного боку. США намагаються бути дуже акуратними у тому, що ми говоримо публічно. Ми хочемо взаємодіяти із російською стороною. Ми вважаємо, що найкращий спосіб досягти цього - непублічні дискусії на кшталт вчорашніх", - заявив Салліван.